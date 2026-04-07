7 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Imputan por abuso a diez jugadoras de hockey tras un ritual de iniciación a una adolescente de 16 años

La Justicia de Mendoza formalizó la acusación contra integrantes del plantel superior del Club Alemán de Guaymallén. El expediente investiga vejaciones contra una jugadora menor de edad durante una ceremonia de "bautismo" deportivo para celebrar su promoción a la primera división.

Por
Club Alemán de Guaymallén.

Club Alemán de Guaymallén.

Seis jugadoras de hockey sobre césped del Club Alemán de Guaymallén fueron acusadas de abuso sexual por un ritual de iniciación deportiva realizado a una compañera de equipo de 16 años. Otras cuatro deportistas recibirán la misma imputación el próximo lunes, como parte de una causa penal originada en abril de 2023.

Loan Peña con su madre María Noguera y su padre José Peña.
Te puede interesar:

La familia de Loan le pidió a Milei que intervenga para destrabar la realización del juicio

El fiscal Mauro Perassi encuadró el hecho bajo la figura de abuso sexual simple agravado por la participación de dos o más personas. Este delito prevé penas de entre tres y diez años de prisión para las diez jóvenes involucradas en la ceremonia de "bautismo".

Según la denuncia, el 20 de abril de 2023 las acusadas, de entre 20 y 32 años, ordenaron a seis adolescentes llevar ropa para "mancharse" y las encerraron en un baño. Allí, vendaron los ojos de una de las víctimas con toallitas femeninas, le colocaron una morcilla en la ropa interior, la obligaron a gritar "¡gol!" con una salchicha en la boca y le arrojaron un preservativo con yogurt en el rostro.

El expediente atravesó diversas etapas procesales hasta llegar a esta resolución judicial. En junio de 2025, la fiscal María de las Mercedes Moya archivó el caso al considerar la situación como humillante pero sin consumación de abuso. No obstante, el juez Diego Flamant revocó esa medida tras un planteo de los abogados de la víctima.

Las jugadoras acusadas niegan el delito sexual

Las deportistas imputadas brindaron declaración en el expediente y confirmaron su participación en la ceremonia. Sin embargo, descartaron un abuso sexual y encuadraron el episodio como una especie de "juego", al aportar material audiovisual y destacar que las otras menores continúan activas en la institución sin denunciar vulneraciones.

En esa misma línea argumental, la madre de una de las involucradas difundió un texto público donde aseguró que "fue una bienvenida como siempre". Además, la mujer remarcó que las pericias psicológicas oficiales de la denunciante no hallaron "signos y síntomas que configuren un estrés postraumático".

Finalmente, el entorno de las acusadas atribuyó motivos financieros a la continuidad del litigio. La defensa señaló que la familia de la joven pretende una "reparación económica millonaria" mediante una demanda civil por casi $100 millones contra la institución deportiva y las integrantes del plantel.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Hallaron muerto a un jubilado en La Plata.

Horror en La Plata: hallaron muerto a un jubilado de 80 años y sospechan que fue asesinado

El alumno de 17 años fue detenido y le secuestraron el arma.

Otro alumno armado en una escuela: fue con un revólver cargado con 6 balas y lo redujeron en clases

El Mono Navarro Montoya fue acusado por un restaurante de Tandil.

Santamarina de Tandil negó deudas con el "Mono" Navarro Montoya tras las acusaciones: "Lo repudiamos"

play

Intento de desalojo en Pinar de Rocha: reclaman falta de pago del alquiler y podrían demoler el boliche

play

Tensión en Puente Pueyrredón: hubo enfrentamientos entre la Policía y organizaciones sociales

La pareja de Páez se diferenció tras los gestos racistas.

La novia del padre de Agostina Páez confirmó que se separó tras los gestos racistas: "Necesito despegarme"

Rating Cero

La actriz reveló detalles de cómo será el atuendo de la diseñadora de modas este 2026.
play

Meryl Streep y Anna Wintour en la tapa de Vogue: adelantaron los nuevos looks de El diablo se viste a la moda

El actor eligió el anonimato mendocino para criar a su hija menor.

El renacer de Raúl Taibo en Mendoza: "Conectado con lo esencial"

Homero Pettinato y Sofía La Reini Gonet cuando eran pareja.

Homero Pettinato repasó los romances de su vida y admitió que sigue "enamorado" de La Reini

Para Mavinga la eliminación de la venezolana marca un quiebre estratégico.

"Fue como ganar el mundial": el video de Mavinga tras la eliminación de Cinzia de Gran Hermano

Material inédito de la modelo formará parte del documental que se estrenará en 2027.
play

Silvina Luna tendrá su documental: imágenes inéditas y un mensaje a su familia antes de morir

La gala de eliminación fue una sorpresa hasta para el conductor.

Gran Hermano 2026: quién fue el octavo participante eliminado del reality de Telefe

últimas noticias

Julio De Vido.

Operaron del corazón a Julio De Vido: su familia cuestionó las condiciones de detención

Hace 1 hora
El primer ministró de Pakistán junto a Donald Trump. 

Estados Unidos e Irán negociarán un acuerdo de paz desde el viernes en Pakistán

Hace 1 hora
Club Alemán de Guaymallén.

Imputan por abuso a diez jugadoras de hockey tras un ritual de iniciación a una adolescente de 16 años

Hace 1 hora
Paredes: gol y figura en su debut en Copa Libertadores.

Boca y un gran debut en la Copa Libertadores: le ganó 2-1 a Universidad Católica en Chile

Hace 2 horas
Mojtaba Khamenei, actual líder supremo de Irán.

Irán advirtió que la tregua "no significa el fin de la guerra" y presentó un plan de 10 puntos

Hace 2 horas