15 de abril de 2026 Inicio
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Muerte de Maradona: quiénes son los primeros testigos que declararán en el nuevo juicio

Este jueves se presentarán los declarantes propuestos por los fiscales para dar testimonio ante los Tribunales de San Isidro. Una de las hijas del Diez será la primera en presentarse.

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Dalma y Gianinna Maradona en el juicio por la muerte de su padre

Dalma y Gianinna Maradona en el juicio por la muerte de su padre, fallecido en 2020. 

Captura SCBA

Los testigos propuestos por los fiscales Patricio Ferrari y Cosme Iribarren se presentarán este jueves ante los Tribunales de San Isidro. Entre los declarantes, se encuentra Gianinna, la segunda hija de Diego Armando Maradona y Claudia Villafañe, que prestará testimonio en el nuevo juicio oral y público por el supuesto homicidio simple con dolo eventual de su padre.

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Además de la hermana de Dalma, también atestiguarán ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón (TOC N°7), el médico Juan Carlos Pinto y el policía Lucas Farías. Los tres ya habían declarado en el primer juicio que quedó anulado, ante los jueces Maximiliano Savarino, Verónica Di Tomasso y Julieta Makintach.

Gianinna en su primera presentación del 13 de mayo de 2025 sostuvo que “la convencieron” de que su padre “necesitaba una internación domiciliaria” cuando se realizó la cirugía por el hematoma subdural en la Clínica Olivos. A su vez, lamentó " todo lo que hicieron, cómo lo manipularon y cómo lo dejaron solo" a Diego, en un mensaje directo al médico personal Leopoldo Luque, como así también a la psiquiatra involucrada Agustina Cosachov.

Gianinna Maradona
La hija menor de Diego Maradona llegando al TOCN°3 de San Isidro.

La hija menor de Diego Maradona llegando al TOCN°3 de San Isidro.

Otro de los testigos, el primer policía que ingresó a la habitación del country San Andrés, en el partido bonaerense de Tigre, Lucas Farías, era el encargado del destacamento policial de Villa La Ñata y aseguró que se dirigió a la vivienda de Maradona luego de ser advertido sobre la descomepensación del astro del fútbol. "Había un bulto prominente", declaró ante los jueces.

"Ingreso al domicilio y me encuentro con Claudia Villafañe que estaba hablando por teléfono en la cocina. Le explico que fui a hacer un procedimiento y me asomo a la habitación contigua y veo en la cama un bulto prominente que estaba tapado", atestiguó el año pasado.

Por su parte, Juan Carlos Pinto, el médico que condujo la ambulancia de la empresa +Vida hasta Benavídez y elaboró el certificado de defunción, sostuvo que "Diego estaba hinchado e irreconocible”.

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Claudia Villafañe y Gianinna Maradona
Claudia Villafañe y Gianinna Maradona

La audiencia está prevista para comenzar a las 10 de la mañana y se extenderá hasta las 17. Además de Luque y Cosachov, figuran como acusados el psicólogo Carlos Díaz; el enfermero Ricardo Almirón; el coordinador de enfermeros de Medidom —la empresa contratada para atender a Maradona en Tigre—, Mariano Perroni; la responsable de la internación domiciliaria, la médica Nancy Edith Forlini; y el clínico Pedro Pablo Di Spagna.

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