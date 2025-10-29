Repudio: el cordobés que se disfrazó de "mujer violada" en Bariloche tuvo que pedir disculpas El Ministerio de Educación provincial obligó al estudiante a disculparse con sus compañeros y a las autoridades de la escuela de Bell Ville. Además, deberá participar de charlas sobre Educación Sexual Integral. Por







El adolescente es alumno de la Escuela I.P.E.T. Nº267 de Bell Ville. Redes Sociales

El Ministerio de Educación cordobés ordenó al alumno que se vistió de mujer e hizo apología de la violación durante el viaje de egresados en Bariloche a que pida disculpas.

El alumno de la escuela I.P.E.T. Nº267 "Antonio Graziano" de la localidad cordobesa de Bell Ville, tendrá que pedir disculpas a sus compañeros y a la institución. Además, resolvió otras medidas reparatorias como la realización de charlas sobre Educación Sexual Integral (ESI).

En un momento de su viaje de egresados en Bariloche, el adolescente apareció en redes sociales, junto a un compañero que lo grabó riéndose de la situación, con la leyenda de "violada" en la espalda y con la ropa desgarrada. Esto causó el repudio de parte de otros estudiantes, que hicieron un descargo público.

“El Ministerio de Educación intervino desde la institución educativa, la supervisión y los equipos profesionales de Educación Sexual Integral (ESI) y Equipo Profesional de acompañamiento Educativo. Ese trabajo sigue. Desde primer momento se estableció un plan de acompañamiento sostenido a toda la comunidad educativa, con el propósito reparar el daño ocasionado y fortalecer el compromiso de toda la comunidad, sustentada en la perspectiva de género y el enfoque de derechos”, dijo la cartera provincial.