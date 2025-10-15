15 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Córdoba: repudio contra alumnos que se burlaron en un video de la violencia hacia las mujeres

Uno de los jóvenes simuló ser una mujer víctima de violación en una fiesta en el viaje de egresados en Bariloche. Hubo un duro descargo de algunos compañeros.

Por
Dos alumnos de la ExEnet se ríen de la supuesta violación de una mujer.

Dos alumnos de la ExEnet se ríen de la supuesta violación de una mujer.

Redes Sociales

Un alumno del colegio IPET 267 Antonio Graziano, de la localidad cordobesa de Bell Ville se vistió con ropa de mujer que fue violada y grabó un video junto a uno de sus compañeros para burlarse de la situación, lo que causó un amplio repudio en redes sociales.

La militante e investigadora criticó la mirada moralizante en el tratamiento del caso.
Te puede interesar:

Georgina Orellano, sobre el triple femicidio en Florencio Varela: "Cada vez nuestras vidas valen menos"

El hecho ocurrió durante un viaje de egresados a la ciudad de Bariloche, en el marco de una noche de fiestas de disfraces y el varón eligió vestirse de víctima de violencia de género, con manchas rojas visibles en su cuerpo, la ropa desgarrada y la leyenda "Violada" en su espalda.

Las imágenes repulsivas, justo el día en que se conoció que hubo 11 víctimas de femicidio en las dos primeras semanas de octubre de 2025, se volvieron rápidamente viral en redes sociales.

Ante la vergüenza y la banalización de la violencia contra la integridad de la mujer, un grupo de alumnas y alumnos del curso decidieron hacer un descargo: "Como estudiantes de 7mo año del IPET 267 queremos expresar nuestro más absoluto repudio por las recientes publicaciones de un grupo de compañeros que se encuentra en la localidad de Bariloche, realizando el viaje de estudio", empezaron.

"Primeramente, comunicarle a la sociedad que nos sentimos totalmente conmocionados por la violencia de las imágenes conocidas por todos y que no sólo son indignantes en todos los sentidos sino que el comunicado posterior también deslinda responsabilidad y entendemos que es insuficiente para justificar la violencia", destacaron los compañeros de escuela.

Comunicado IPET 267

Según el portal BigBang News!, el texto fue una forma de despegarse de la justificación que dieron los responsables desde Bariloche en la que explica que como son "adolescentes", no tienen plena conciencia de sus actos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Desde la organización feminista decidieron publicar antes los registros de femicidios de octubre por su magnitud.

Caso por caso: estos son los 9 femicidios que se registraron en los últimos 5 días

play

El taxista que llevó al femicida Pablo Laurta dijo que el niño "preguntaba por su madre"

play

Triple femicidio en Florencio Varela: los escalofriantes detalles de cómo asesinaron a Brenda, Morena y Lara

play

Femicidio de Daiana Mendieta: la investigación apunta a que "murió por un disparo de arma de fuego"

play

"Hay muchos chicos que se queman haciendo retos de TikTok": la revelación de la jefa de guardia del Hospital de Quemados

En 2022, su primera edición, asistieron unas 180 mil personas. 

Vuelve La noche de los bares notables a la Ciudad: cuáles son los lugares imperdibles de esta cuarta edición

Rating Cero

Telefe y El Trece fueron muy perjudicados con el cambio del rating.

El rating cambió para siempre: la forma de medirlo no volverá a ser la misma

Kim Kardashian sorprendió con su nuevo lanzamiento de ropa interior.

Kim Kardashian lanzó ropa interior con vello púbico: se agotó en menos de 24 horas

Palito Ortega rompió el silencio tras su problema de salud.

Palito Ortega reapareció tras suspender su show: cómo está su salud

Taylor Swift no dudó en elegir uno de los perfumes más delicados de la línea de Tom Ford.

Este es el perfume favorito de Taylor Swift: cuánto sale en Argentina

La nueva serie turca en Netflix acaba de romper todos los récords de visualización. Apenas unas horas después de su estreno, Amor y riqueza se convirtió en la producción más vista del mundo dentro de la plataforma. 
play

Con solo 8 capítulos, Amor y riqueza es la serie turca que es sensación en Netflix: cuál es la trama

Se trata de Néro, una serie francesa de solo ocho capítulos que llegó a la plataforma el 8 de octubre. En esta historia, la acción y aventuras se mezclan con el drama histórico, ya que está ambientada en los castillos del sur de Francia a comienzos del siglo XVI.
play

Acción, aventura y drama de época: de qué se trata Néro, la serie que es furor en Netflix

últimas noticias

Mariano Bosch, presidente de IDEA.

Comenzó el Coloquio de IDEA en Mar del Plata: los empresarios pidieron "previsibilidad"

Hace 12 minutos
La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, SUAF, Embarazo y Pago Único, este jueves 16 de octubre

Hace 21 minutos
play

"Hay muchos chicos que se queman haciendo retos de TikTok": la revelación de la jefa de guardia del Hospital de Quemados

Hace 34 minutos
Sam Altman, el dueño de OpenAI, también adelantó que la nueva actualización de ChatGPT tendrá personalidades únicas en función a cada usuario.

ChatGPT permitirá "contenido erótico" en su próxima actualización

Hace 36 minutos
Los ADRs subieron en la jornada de este miércoles.

Luego del anuncio del Tesoro de Estados Unidos, los ADRs rebotaron hasta un 11%

Hace 41 minutos