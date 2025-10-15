Córdoba: repudio contra alumnos que se burlaron en un video de la violencia hacia las mujeres

Dos alumnos de la ExEnet se ríen de la supuesta violación de una mujer. Redes Sociales

Un alumno del colegio IPET 267 Antonio Graziano, de la localidad cordobesa de Bell Ville se vistió con ropa de mujer que fue violada y grabó un video junto a uno de sus compañeros para burlarse de la situación, lo que causó un amplio repudio en redes sociales.

El hecho ocurrió durante un viaje de egresados a la ciudad de Bariloche, en el marco de una noche de fiestas de disfraces y el varón eligió vestirse de víctima de violencia de género, con manchas rojas visibles en su cuerpo, la ropa desgarrada y la leyenda "Violada" en su espalda.

Las imágenes repulsivas, justo el día en que se conoció que hubo 11 víctimas de femicidio en las dos primeras semanas de octubre de 2025, se volvieron rápidamente viral en redes sociales.

Ante la vergüenza y la banalización de la violencia contra la integridad de la mujer, un grupo de alumnas y alumnos del curso decidieron hacer un descargo: "Como estudiantes de 7mo año del IPET 267 queremos expresar nuestro más absoluto repudio por las recientes publicaciones de un grupo de compañeros que se encuentra en la localidad de Bariloche, realizando el viaje de estudio", empezaron.