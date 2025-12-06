Guerra entre Rusia y Ucrania: alertan por el mal funcionamiento de la central nuclear en Chernobyl

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) realizó un relevamiento y confirmó que la estructura de protección de la central no funciona bien desde un ataque ruso que ocurrió en febrero.

La región donde se encuentra la central nuclear quedó en medio de la guerra.

