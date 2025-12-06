Guerra entre Rusia y Ucrania: alertan por el mal funcionamiento de la central nuclear en Chernobyl

En medio de la guerra entre Rusia y Ucrania, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) realizó una inspección en Chernobyl y alertó que la estructural de la central nuclear no funciona bien desde un ataque ruso que ocurrió en febrero.
