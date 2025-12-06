6 de diciembre de 2025 Inicio
Guerra entre Rusia y Ucrania: alertan por el mal funcionamiento de la central nuclear en Chernobyl

El Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) realizó un relevamiento y confirmó que la estructura de protección de la central no funciona bien desde un ataque ruso que ocurrió en febrero.

La región donde se encuentra la central nuclear quedó en medio de la guerra. 

En medio de la guerra entre Rusia y Ucrania, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) realizó una inspección en Chernobyl y alertó que la estructural de la central nuclear no funciona bien desde un ataque ruso que ocurrió en febrero.

Las víctimas se registraron en las regiones de Donetsk y Kherson, al este y sur del país, respectivamente.
