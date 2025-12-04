4 de diciembre de 2025 Inicio
Confirman el hallazgo de restos óseos humanos en el ex centro clandestino La Perla en Córdoba

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) registró un 60% de avance en las excavaciones intensivas que se realizan en la zona conocida como Loma del Torito.

El trabajo de los antropólogos en el ex centro clandestino de detención

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) confirmó el hallazgo de restos óseos humanos en el predio del ex Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio "La Perla", en la provincia de Córdoba. Este descubrimiento se produce en el marco de la causa judicial que investiga la existencia de enterramientos clandestinos en el vasto predio, uno de los símbolos más dolorosos del terrorismo de Estado en Argentina.

Mirador emblemático del paisaje serrano de Córdoba.
Según informa el medio local, El Resaltador, si bien el EAAF realiza búsquedas sistemáticas en el predio desde el año 2004 a pedido del Juzgado Federal N°3, la reciente etapa de excavaciones que condujo al hallazgo fue impulsada tras la constitución de 26 familiares como querellantes. El caso avanza en el juzgado a cargo de Miguel Hugo Vaca Narvaja.

Las tareas se concentraron en la zona conocida como Loma del Torito, donde el EAAF reportó haber completado un 60% de las excavaciones a la fecha, lo que se traduce en 4 hectáreas con unos 10.000 metros lineales de trincheras. El trabajo continuará en el año 2026 para rastrear las 2 hectáreas restantes.

Las voces de la Justicia y la ciencia concuerdan en que el hallazgo es clave

En una conferencia, quien se encuentra a cargo del proyecto, la investigadora Silvana Turner, resaltó que "el contexto de recuperación y dispersión" de los huesos "es consistente con la hipótesis de investigación, inhumaciones clandestinas de personas detenidas-desaparecidas".

Tras el hallazgo, también se pronunció el fiscal Facundo Trotta y otros profesionales, geólogos y antropólogos, que hicieron hincapié en la importancia del trabajo realizado y el futuro proceso de identificación.

Sobre la trascendencia del evento, el colectivo de familiares querellantes ingresó al predio acompañado por el Juez Vaca Narvaja y funcionarios judiciales para presenciar los trabajos.

El comunicado de los familiares después de la visita a La Perla: una mezcla entre alegría y tristeza

El Colectivo de Familiares Querellantes emitió un comunicado, compartido en la página de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, que expresa el impacto del hallazgo y denuncia el accionar del Ejército Argentino en el pasado y la inacción del Estado. El texto señala: "Caminamos entre la tierra removida. Muchos lloramos. Sentimos alegría por haberlos encontrado y también una profunda tristeza."

Los familiares realizan una denuncia concreta: "49 años después, estas lomas nos revelan certezas. Que nuestros familiares están allí, cerca de La Perla de dónde los sacaron para matarlos, como lo dijeron sobrevivientes desde 1980. Que el Ejército Argentino siempre supo dónde estaban (y están): en terrenos de ellos. Que con su silencio siguen manteniéndolos secuestrados. Que el Estado argentino no los buscó lo suficiente."

Los restos pasarán ahora a los laboratorios del EAAF para la extracción de ADN y su posterior cotejo con el Banco Nacional de Datos Genéticos, con el objetivo de restituir la identidad a las víctimas del terrorismo de Estado.

