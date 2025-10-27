Córdoba: tiene 104 años y no pudo votar porque lo eliminaron del padrón

Oscar D'Olivo, vecino de Colonia Caroya, sufrió una inesperada traba a la hora de emitir su sufragio. "Es un crimen político, una vergüenza nacional", exclamó con indignación.

Un vecino de la localidad cordobesa de Colonia Caroya , de 104 años de edad , sufrió un amargo momento este domingo cuando fue a votar en las elecciones legislativas nacionales y no le permitieron emitir su sufragio, ya que había sido excluido del padrón . "Es un crimen político, una vergüenza nacional", exclamó con indignación.

Oscar D'Olivo , reconocido en la comunidad caroyense por su lucidez y participación cívica, se acercó a la Escuela San Martín de su localidad para votar, pero se encontró con una inesperada traba. "No sé qué pasó con el colegio electoral. Hace dos años voté perfecto, hoy me presenté como corresponde y no figuro en el padrón. Es un crimen político, una vergüenza nacional" , expresó en diálogo con Cadena 3.

"Exijo que el Colegio Electoral dé una explicación de por qué me han borrado. Para mí es como un crimen electoral muy feo" , subrayó.

Además, en una entrevista con el portal Radio Jesús María dio detalles de su preparación para su jornada de sufragio. "Siempre fui a votar. Este año iba a hacerlo en la Escuela San Martín, donde aprendí a leer y escribir en 1928. Me da orgullo ir a esa escuela, pero no pude" , lamentó.

"Quiero preguntar a la Junta Electoral por qué me han sacado del padrón. ¿Porque soy delincuente o algo así? Toda mi vida fue sana, pura, y tengo muchos testigos de que es así. Quiero saber cuál es el motivo", cuestionó.

D'Olivo aseguró que nunca fue notificado de su exclusión del padrón y pidió una explicación formal a la Junta Electoral Nacional. Según fuentes judiciales, las exclusiones pueden producirse por errores administrativos o actualizaciones automáticas en los registros civiles, especialmente en casos de personas mayores de 100 años.

El secretario electoral de Córdoba, Guillermo Fernández, aclaró que las personas mayores de 102 años deben ratificar su inscripción en el padrón durante los períodos de revisión. “Desde hace años, pasados los 102 años, las personas deben controlar, al igual que cualquier ciudadano, su registro y hacer el reclamo en el padrón provisorio en los períodos correspondientes. Es un orgullo que haya querido votar y lamentamos que no esté o que no se haya brindado la información suficiente”, explicó a Cadena 3.