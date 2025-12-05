5 de diciembre de 2025 Inicio
Turismo en Córdoba: el pueblito que tiene senderos naturales, cascadas y balnearios

Este poblado rural de menos de 5 mil habitantes es uno de los más elegidos por los turistas que buscan la desconexión de la rutina.

En Córdoba hay un pequeño pueblito rural con senderos naturales, cascadas y balnearios de encanto único.

  • La Granja es un encantador pueblo rural ubicado al noroeste de Córdoba capital.
  • En auto, es posible llegar directo por la ruta E 53, mientras que para ir en colectivo es posible hacerlo con la empresa interurbana de buses Ersa.
  • Se trata de un lugar surcado por un río homónimo con cascadas naturales y balnearios.
  • Hay opciones de aventura como cabalgatas, senderismo y, para quienes buscan algo distinto, una granja escuela con actividades ecuestres.

La Granja es un pequeño pueblo rural con los encantos de las sierras cordobesas. Surcado por el río homónimo, que se destaca como uno de los principales atractivos del lugar, este poblado está rodeado de senderos naturales, balnearios y cascadas que lo convierten en un verdadero paraíso natural.

Esta localidad se encuentra a sólo 40 kilómetros al noreste de Córdoba capital. Al ingresar, el primer encuentro es con el barrio Las Vertientes, donde la ruta se convierte en un túnel de asombroso verdor. En este lugar la temperatura ambiente cambia y el aire fresco y puro introduce a los visitantes en el tan mentado clima sanador de las Sierras Chicas.

La Granja es uno de los destinos más encantadores de las zonas, y las razones están a la vista: es ideal para recorrer caminando, a caballo o en bicicleta en lugares como la reserva Tiu Mayú, además de realizar visitas a los distintos balnearios (Quinto Baño, La Toma, Las Cañitas), y para pasear por su parque y hermosa costanera.

Dónde queda La Granja

La Granja es una localidad cordobesa que se encuentra en la región de las Sierras Chicas. Está ubicada aproximadamente a 40 kilómetros al norte de la ciudad de Córdoba.

Qué puedo hacer en La Granja

En La Granja es posible admirar la arquitectura de las llamativas casonas de siglo XIX y de la capilla histórica Nuestra Señora de Lourdes.

Otra opción es visitar una reserva natural Tiu Mayú, que posee juegos para niños, y el tradicional paseo de artesanos en el Playón Municipal, ubicado en el corazón del pueblo.

Especiales para los días de mucho calor, destacan los balnearios Las Cañitas, Quinto Baño y La Toma. Además, los amantes de las actividades al aire libre pueden disfrutar de las cascadas y piletones de los cajones del río La Granja, emprender el camino hacia las Tres Cascadas (a unos 13 kilómetros de la localidad) y sumarse a las visitas guiadas que ofrece la municipalidad.

Los fines de semana, la plaza se llena de ferias de artesanías y música en vivo. También hay opciones de aventura como cabalgatas, senderismo y, para quienes buscan algo distinto, una granja escuela con actividades ecuestres.

La zona ofrece la posibilidad de realizar cabalgatas, una actividad ideal para explorar los paisajes de las sierras.

Cómo llegar a La Granja

La Granja se ubica a unos 51 kilómetros de la ciudad de Córdoba. En colectivo, es posible llegar desde allí con la empresa interurbana de buses Ersa. En auto, se llega directo por la ruta E 53, pasando Agua de Oro.

