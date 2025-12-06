6 de diciembre de 2025 Inicio
Turismo en Córdoba: las salinas que se destacan a nivel mundial

A 180 kilómetros al norte de la capital cordobesa se encuentra la Reserva de Usos Múltiples Salinas Grandes, un vasto territorio de 200.000 hectáreas.

  • Las Salinas de Córdoba están ubicadas en el noroeste de la provincia.
  • Estas atraviesan otras provincias como La Rioja, Catamarca y Santiago del Estero.
  • Una vez allí es posible hacer recorridos guiados a pie o en bicicleta para conocer la extracción artesanal de sal, entre otras cosas.
  • En el verano las temperaturas pueden ser extremas, llegando a los 45º durante el día y descendiendo abruptamente por la noche.

Córdoba es una provincia que esconde varios tesoros naturales. Una de ellas es la Reserva de Usos Múltiples Salinas Grandes, ubicada a 180 kilómetros al norte de la capital provincial. Se trata de un territorio de 200.000 hectáreas que atraviesa otras tres provincias: La Rioja, Catamarca y Santiago del Estero.

Sus características principales son un paisaje de "desierto blanco", un clima árido, y una topografía llana que dificulta la orientación, aunque el Monte de las Barrancas sirve como un punto de referencia natural. En el verano las temperaturas pueden ser extremas, llegando a los 45º durante el día y descendiendo abruptamente por la noche.

A lo largo de miles de años, una falla tectónica permitió la filtración de antigua fondo marino, dejando expuestas hectáreas de minerales, entre los cuales predomina el cloruro de sodio. En la actualidad, es materia prima de industrias, que utilizan la sal con fines comerciales. Durante el auge de extracción, se formaron ciudades como San José de las Salinas, Lucio V. Mansilla, Totoralejos y algunos parajes cercanos, que eran y son el hogar de los trabajadores.

Salinas de Córdoba

Dónde quedan las Salinas de Córdoba

Las salinas se encuentran en el noroeste de la provincia de Córdoba, en un área compartida con las provincias de La Rioja, Catamarca y Santiago del Estero. La entrada más común es a través de la localidad de San José de Las Salinas.

Qué puedo hacer en las Salinas de Córdoba

En las Salinas Grandes de Córdoba se pueden hacer recorridos guiados a pie o en bicicleta para conocer la extracción artesanal de sal, disfrutar de la fotografía y observar el paisaje.

También es posible unirse a excursiones que se realizan al amanecer o atardecer para disfrutar de vistas espectaculares, o participar en salidas de astroturismo para ver las estrellas. Para una experiencia más completa, se organizan picnics con productos regionales y visitas a las comunidades locales.

Un lugar particular es el Refugio de Vida Silvestre Monte de las Barrancas. El bosque de flora y fauna nativa emerge en el centro del desierto.

Algunos ejemplares de fauna que se pueden ver son: suris, flamencos, gatos de monte y lampalaguas. En cuento a la flora, abundan los árboles acordes a una ecorregión de bosque seco, tales como el chañar, la brea, el quebracho blanco, el mistol y el algarrobo entre otros.

La categoría de reserva indica que aquí solo pueden acceder personas con permisos especiales o investigadores científicos. Por lo tanto, solo se tiene acceso con autorización de la Secretaría de Ambiente de Córdoba y el acompañamiento de un guarda parque.

Cómo llegar a las Salinas de Córdoba

Para llegar desde Córdoba capital en auto, se toma la Ruta Nacional 9 en dirección norte. Luego hay que atravesar unos 18 Km la localidad de Jesús María, se debe acceder al ramal de la Ruta 60, en dirección a Catamarca. Luego de pasar Deán Funes, a unos 40 kilómetros de Quilino, se encuentra el acceso a San José de las Salinas. No se recomienda acercarse al Salar en auto: el suelo es fértil y hay posibilidades de enterrar las ruedas del vehículo.

Para llegar a las Salinas Grandes de Córdoba en colectivo, hay que tomar un micro desde la Terminal de Córdoba hacia el norte (por la Ruta 9) con empresas como Buses Lep, Sierra de Calamuchita o Pájaro Blanco, bajando en la zona de Los Aromos o el acceso principal a la reserva, y desde allí, a veces coordinar con transporte local o taxis, ya que es una zona muy amplia y el colectivo te deja cerca, no justo en el centro de visitantes.

Para llegar a las Salinas Grandes de Córdoba en avión desde Buenos Aires, se debe volar primero al Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio L.V. Taravella (COR), en la Ciudad de Córdoba. Desde allí, tendrás que continuar el viaje por tierra, ya sea en un vehículo de alquiler, una excursión o en autobús.

