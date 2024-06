Represión en el Congreso: la jueza Servini criticó el operativo de seguridad y las imputaciones que solicitó Stornelli

La jueza María Servini aseguró que existen pruebas que incriminan a las cinco personas que continúan detenidas, tras la liberación de otro grupo por "falta de mérito" , luego de las protestas en inmediaciones del Congreso durante el debate de la Ley Bases en el Senado. Sin embargo, criticó las carátulas de " sedición " y " terrorismo " que se les imputó a los detenidos : " Habría que preguntarle al fiscal Stornelli qué es lo que vio para hacer ese dictamen . A lo mejor vio algo que yo no vi. Muchas veces se difiere con el fiscal".

De los 33 detenidos durante las manifestaciones del pasado 12 de junio, la jueza ordenó la liberación de unas 28 en dos instancias distintas. Al respecto, sostuvo: "No tenía elementos que pudiera probar que tenían que salir en libertad. Por eso se demoró".

Servini de Cubría Télam

De esta manera, aún restan cinco detenidos en diferentes penales federales: Patricia Calarco Arredondo, David Sica, Cristián Fernando Valiente, Roberto María de la Cruz Gómez y Facundo Ezequiel Gómez.

"Sí, hemos hecho un estudio muy rápido, por arriba, porque el tiempo no nos daba", contestó respecto a los motivos que llevan a que estas cinco personas continúan privadas de su libertad. Al justificar la situación, comentó que existen "muchos videos" en el expediente que continúan siendo analizados.

Detenidos en el Congreso

Por otra parte, la magistrada apuntó contra el operativo dispuesto en la zona cercana al Congreso por parte de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al que catalogó como "desorganizado".

"Sé que la ministra Patricia Bullrich hizo un comando común independiente del Ministerio de Seguridad. No sé como trabajan, como están organizados. Aparentemente, por lo que yo recibo de todas las causas y denuncias, me parece que no están organizadas. Y si están organizadas están tirando cada uno por su lado", indicó.

"Esta gente de Prefectura no está acostumbrada a tener problemas en la calle. La parte de Puerto Madero es una parte tranquila. Quisiera saber cuántas veces salió a la calle en casos de disturbios", señaló en referencia a la agresión que sufrió el diputado Carlos Castagneto, quien junto a otros legisladores y manifestantes, recibió gas pimienta en la cara por parte de los efectivos de la fuerza federal.