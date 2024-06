El fiscal Carlos Stornelli pidió que 14 liberados sean detenidos nuevamente

En tal sentido, expuso los argumentos que presentó el fiscal en el escrito. "Vuelve a sostener que se los investiga por intentar imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza, infundir el terror o el temor público, suscitando tumultos o desórdenes, a la vez de erigirse esto en un posible alzamiento en contra de la Constitución y la vida democrática en la República Argentina", señaló.

"Lo que hace el fiscal es lo que hubiera querido hacer el Ministerio de Seguridad si era querellante. En su momento, el ministerio evaluó ser querellante y desistió de hacerlo porque si lo eran no iban a poder ser auxiliares de la Justicia en la investigación y porque estaban más que conformes con lo que fue el dictamen inicial de Stornelli. Él planteó que acá hubo un intento de golpe de Estado", agregó sobre el rol de la cartera encabezada por Patricia Bullrich.

Silvia, quien es madre de una joven estudiante llamada Camila Juárez que fue detenida tras la brutal represión en el Congreso, se refirió a las excarcelaciones de 17 detenidos y manifestó que "fueron en forma aleatoria porque están todos dentro de la misma causa".

En esta línea, señaló que continúa la búsqueda de pruebas con el objetivo de probar que su hija fue detenida injustamente: "Para la Justicia hizo disturbios, sedición. No tienen imágenes de ella haciendo eso. Estamos buscando material para demostrar que en la zona no estaba sucediendo nada. Dentro de todo está entera. Es fuerte pero está angustiada, no entiende lo que está sucediendo. Se da cuenta de que esto es una locura".

En tanto, precisó el momento en el que Juárez fue detenida. "Ella estaba a la altura de la UADE. Habían desconcentrado porque estaban viendo lo que estaba sucediendo. Sintieron el ruido de las motos que comenzaron a lanzarse sobre ellos. Se asustaron y se dispersaron. Se formaron grupos, empezaron a correr y Camila se trastabilla con un cantero. Fue cruzada por una moto, ella estaba con otras personas", manifestó.

Por último, llamó a una congregación para este lunes en reclamo de la liberación de los detenidos: "Estamos convocando a que se acerque la mayor cantidad de gente en Piedras 730. Tenemos que demostrar fuerza en conjunto. Le pido a Pablo Moyano, a Daer y a Yasky que se pronuncien y que las centrales obreras vayan mañana, que nos apoyen".