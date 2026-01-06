Balearon a un policía retirado en un intento de robo en Tres de Febrero: hay un detenido El hombre, que custodia un comercio, se encontraba dentro de su auto cuando fue interceptado por dos delincuentes armados en un intento de robo. Carlos Leiva recibió tres disparos que comprometieron varios órganos y está en estado crítico. Por + Seguir en







El hombre estaba junto a un empleado del comercio que estaba con su moto.

Un policía retirado se encuentra en estado crítico, luego de haber intentado defenderse de un robo en Tres de Febrero a mano de dos delincuentes en plana luz del día en las calles de la localidad de Caseros.

El hecho ocurrió este lunes a las 15:30, después que el comercio que custodiaba Carlos Leiva había cerrado. El exagente estaba dentro de su auto, junto a un empleado del local que aguardaba en su moto, cuando fue interceptado por dos delincuentes armados en un intento de robo.

Leiva se intentó defender y se desató un enfrentamiento entre ambas partes, que resultó con varios disparos de los ladrones en plena vía pública.

Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad de la pollería en la que trabaja donde se observa a los asaltantes caminar normalmente, pero al ver la moto decidieron cometer el delito. “Intentan robar la moto, pero Carlos se identifica y sin llegar a sacar el arma, recibe cinco disparos”, reportó Alejandro Moreira en Mañanas Argentinas por C5N.

Producto de la balacera, el exefectivo recibió tres disparos que comprometieron varios órganos, resultó gravemente herido y está en estado crítico: recibió disparos en el abdomen, cuello y uno de sus brazos. Rápidamente fue trasladado al hospital Carrillo, de Ciudadela, donde fue intervenido quirúrgicamente. Aunque ingresó consciente al nosocomio, su estado es reservado.

Un detenido por el intento de robo a un policía retirado en Tres de Febrero Tras el enfrentamiento de dos delincuentes contra un policía retirado que estaba trabajando de custodio en una pollería en la localidad de Tres de Febrero, el caso quedó en manos del fiscal Daniel Cangelosi, de la UFI N° 3 del Departamento Judicial San Martín, que dispuso las primeras medidas. Como parte del operativo cerrojo en el barrio Derqui, efectivos de la Policía de Seguridad y la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) se llevó a cabo la detención de un joven identificado como N. A. M., de 18 años, quien fue registrado por cámaras de seguridad de la zona donde ocurrió el hecho y sus características físicas coinciden con las de uno de los presuntos autores. 3 de febrero detenido