La posibilidad de adquirir herramientas tecnológicas altamente requeridas por las empresas, sin afrontar costos de matrícula ni trasladarse físicamente, se posiciona como una de las alternativas predilectas para quienes buscan dar un giro profesional o acceder a su primera experiencia laboral en el rubro tecnológico. En este escenario, la Ciudad de Buenos Aires dispone de una propuesta académica pública que permite capacitarse en programación y sistemas en apenas dos años y medio , respondiendo directamente a las exigencias actuales del mundo productivo.

Esta alternativa formativa corresponde a la Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software , una titulación terciaria con validez oficial y completamente arancelada en cero. La cursada se canaliza mediante los Institutos de Formación Técnica Superior (IFTS) , organismos que funcionan bajo la órbita del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires , garantizando respaldo institucional y programas actualizados para los estudiantes interesados en ingresar rápidamente al mercado laboral.

Uno de los mayores atractivos de este plan de estudios radica en su flexibilidad organizativa, ya que se implementa íntegramente bajo modalidad a distancia a través de la plataforma virtual Agencia de Habilidades para el Futuro / Educación a Distancia CABA , contando con sedes de referencia como el IFTS N° 29. De esta manera, cualquier persona que desee especializarse en el universo digital puede organizar sus horarios de estudio desde su hogar y acceder a una formación de calidad sin barreras económicas ni geográficas.

El trayecto académico se estructura en un total de cinco cuatrimestres, lo que equivale a dos años y medio de formación intensiva que culminan con la entrega de un título oficial de validez nacional . Gracias a su esquema íntegramente virtual, el aprendizaje articula encuentros sincrónicos en vivo, recursos alojados en un campus digital y ejercitaciones prácticas diseñadas para abordar problemáticas concretas que enfrentan hoy las compañías tecnológicas.

En cuanto a los contenidos técnicos, la currícula prepara a los alumnos para dominar las áreas fundamentales de la creación de sistemas y aplicaciones. Durante el recorrido educativo, incorporan conocimientos clave en programación orientada a objetos, estructuras de datos, desarrollo web front-end y back-end, además de capacitarse en el diseño y administración de bases de datos relacionales (SQL) y no relacionales, arquitectura de redes y sistemas operativos.

Asimismo, el programa incorpora disciplinas indispensables para el trabajo colaborativo dentro de las empresas modernas, tales como ingeniería de software, aseguramiento de calidad (QA), testing y marcos de gestión ágil como Scrum. Como cierre formativo, incluye prácticas profesionalizantes integradoras durante todos los años de estudio, permitiendo que cada egresado finalice la carrera con un portfolio técnico sólido para mostrar ante futuros empleadores.

Salida laboral y sueldos

Obtener la credencial de Técnico Superior en Desarrollo de Software abre un abanico sumamente amplio de inserción profesional dentro de un ecosistema productivo que demanda talento calificado de manera constante. Quienes finalizan este trayecto educativo quedan capacitados para ejercer como desarrolladores Full Stack, Back-End o Front-End, además de cubrir roles como testers QA, analistas funcionales o integradores de sistemas, pudiendo sumarse tanto a firmas tecnológicas locales, consultoras y fintechs como a proyectos internacionales de exportación de servicios.

En materia remunerativa, las métricas actuales de la industria informática nacional evidencian ingresos muy competitivos frente al promedio general de la economía. Actualmente, los puestos iniciales de nivel Junior perciben haberes brutos mensuales que oscilan entre $1.500.000 y $1.800.000, mientras que los perfiles Semi-Senior superan la franja de los $2.500.000 a $4.000.000, sumado al atractivo adicional de contar con amplias facilidades para trabajar bajo esquemas remotos desde cualquier punto del país.

Requisitos y cómo inscribirse

Para postularse a la Tecnicatura Superior en Desarrollo de Software bajo modalidad virtual del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los interesados deben reunir una serie de condiciones indispensables antes de iniciar el trámite. El requisito académico excluyente consiste en contar con el nivel secundario completo mediante el título oficial o la constancia de certificado en trámite sin adeudar materias, a lo que se suma la necesidad de presentar el DNI argentino vigente (frente y dorso) digitalizado y disponer de una computadora con acceso a internet para afrontar las clases y prácticas de programación.

El procedimiento administrativo comienza con la preinscripción digital, instancia en la cual los aspirantes deben ingresar al portal oficial de Educación Superior / Agencia de Habilidades para el Futuro de la Ciudad de Buenos Aires o al sitio web específico del IFTS N° 29.

Esta gestión debe realizarse dentro de las ventanas temporales habilitadas por la jurisdicción, las cuales suelen abrirse entre octubre y febrero para quienes buscan comenzar en el primer cuatrimestre, o bien durante los meses de junio y julio para el ingreso correspondiente al segundo tramo del año.

Una vez dentro de la plataforma, los postulantes tienen que completar el formulario electrónico eligiendo la carrera y su modalidad a distancia, adjuntando allí mismo las copias digitales de su documento de identidad y de la certificación de estudios medios. Finalmente, el trámite concluye con la validación de la vacante según el cronograma establecido por cada institución, etapa en la que algunas sedes virtuales exigen participar de una charla o curso introductorio obligatorio previo al arranque formal de la cursada.