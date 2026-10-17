También del mundo del deporte: quién sería el nuevo amor de Shakira La cantante colombiana volvió a despertar rumores sobre su vida sentimental tras ser vinculada con un reconocido jugador de básquet español. Qué se sabe sobre el supuesto acercamiento y qué dicen las versiones de la prensa internacional. Agregar C5N en









Shakira quedó en el centro de los rumores por un supuesto vínculo sentimental con Serge Ibaka, exjugador de la NBA.

La cantante colombiana fue vinculada con una figura del básquet internacional.

La versión fue difundida por un programa de televisión y replicada por medios españoles.

Algunas publicaciones sostienen que ambos se habrían encontrado durante los últimos meses.

Otras versiones indican que solamente serían amigos y no existe una confirmación pública del romance. También del mundo del deporte: Shakira volvió a quedar en el centro de la atención mediática por versiones sobre su vida sentimental. Según medios internacionales, la cantante colombiana estaría vinculada con un basquetbolista español. quién sería el nuevo interés amoroso

El deportista jugó en distintos equipos de la NBA. Sin embargo, el supuesto romance no fue confirmado y otras versiones indican que entre ambos existiría solamente una amistad. La información fue difundida por el programa El Gordo y la Flaca, de Univision, y replicada por medios españoles. Según esas versiones, la artista y el atleta se habrían estado viendo durante los últimos meses, aunque habrían mantenido sus encuentros en reserva.

La noticia generó repercusión por tratarse de un posible nuevo vínculo sentimental de la intérprete de éxitos internacionales como Hips Don't Lie y Waka Waka, cuya separación de Gerard Piqué tuvo una enorme exposición pública.

Qué deportista despertó el interés de Shakira Serge Ibaka es un jugador de básquetbol español que construyó gran parte de su trayectoria profesional en la NBA, una de las ligas más importantes del mundo. A lo largo de su carrera pasó por equipos como Oklahoma City Thunder, Orlando Magic y Los Angeles Clippers.

Su nombre comenzó a circular en relación con Shakira después de que medios internacionales difundieran versiones sobre un posible acercamiento entre ambos. De acuerdo con lo publicado por El Gordo y la Flaca, el deportista sería la persona que habría despertado el interés de la cantante colombiana.

Las versiones sobre su vínculo presentan diferencias. Mientras algunas publicaciones sostienen que ambos se habrían encontrado durante los últimos meses, otras señalan que los encuentros no necesariamente implican una relación sentimental. Según informó el medio chileno TVN al citar publicaciones de la prensa española, La Razón indicó que fuentes cercanas a la cantante reconocían que habrían salido varias veces, aunque aclaraban que solamente serían amigos. Por eso, hasta el momento, no hay confirmación pública de que los protagonistas de la noticia estén en pareja. La información permanece en el terreno de las versiones periodísticas y no permite afirmar que exista un romance. La vida privada de la intérprete de pop continúa generando interés desde su separación del exfutbolista Gerard Piqué, con quien tiene dos hijos. El final de la relación, que se hizo público en 2022, tuvo una amplia repercusión internacional y también se reflejó en distintas canciones de la artista.