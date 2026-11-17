Crecida del Paraná: el río superó los 5 metros en Santa Fe y subió el número de evacuados En la medición del martes a las 9, el agua subió 5 centímetros respecto al lunes, por encima de la marca de evacuación, establecida en 5,70. Se espera que el pico del crecimiento ocurra durante la próxima semana. Por Agregar C5N en









El Centro Integral de Asistencia N° 2 comenzó a funcionar durante el fin de semana en Colastiné Sur. Aire de Santa Fe

La ciudad de Santa Fe sigue en alerta ante la crecida del río Paraná, que alcanzó los 5,83 metros en la medición realizada el martes a las 9, que lo mantiene por encima de la marca de evacuación, establecida en 5,70 metros. Ante esto, ya son 269 personas las asistidas y trasladadas por la municipalidad.

Además, el pico de la crecida todavía no llegó, y, según estimaciones, podría producirse durante la próxima semana, aunque la evolución dependerá del comportamiento del río en los próximos días.

Ante este escenario, la Municipalidad de Santa Fe mantiene activo el operativo de asistencia y prevención en los sectores más afectados por el avance del agua, especialmente en las zonas que se encuentran por fuera del anillo de defensas.

De acuerdo con el último reporte municipal, difundido este lunes a las 18:30, 269 personas pertenecientes a 84 familias permanecían alojadas en los dos Centros de Asistencia Integral habilitados en Alto Verde y Colastiné Sur.

El río Paraná se acerca al nivel de alerta en Rosario En la ciudad de Rosario, la altura del río Paraná registrada este martes dejó el caudal en 4,84 metros, solo 16 centímetros del nivel de alerta —fijado en los 5 metros—, mientras que la marca de evacuación local se ubica en 5,30. Según las proyecciones del Instituto Nacional del Agua (INA), que serán actualizadas este martes 17, se estima que para el 24 de noviembre el agua oscilará entre los 4,90 y 5,60, con un valor central probable de 5,33 que superaría levemente el umbral crítico de evacuación.