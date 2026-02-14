Quique Felman es investigado por la Justicia de Estados Unidos: qué se sabe de la causa El periodista deportivo afronta una investigación por presunto lavado de activos tras un operativo policial en el estado de Florida. Las autoridades analizaron movimientos financieros y actividades sospechosas que involucran a un centro de juegos de azar en Las Vegas. Por + Seguir en







El periodista deportivo Quique Felman fue demorado en Estados Unidos. Instagram: @quikefelman

El periodista deportivo Enrique "Quique" Felman estuvo demorado por unas horas en la ciudad de Miami bajo la sospecha de lavado de activos por parte de la Justicia de Estados Unidos. El comunicador quedó vinculado a un expediente que analiza transferencias de dinero y su función específica como promotor de un casino.

La pesquisa judicial comenzó a partir de una transferencia de u$s1.000.000 relacionada con negocios ajenos a su profesión en los medios. Los agentes federales buscan rastrear el destino de ese capital y la conexión directa del periodista con una casa de apuestas de Nevada.

Según informó Rosario3, Felman habría cumplido un rol de "promotor" para captar figuras destacadas del deporte argentino con el fin de asegurar presencias VIP. En este esquema, los invitados obtenían pasajes, alojamiento gratuito y dinero en efectivo para utilizar dentro de las salas de juego.

El conductor de LAM, Ángel de Brito, utilizó su cuenta de X para detallar las actividades que el periodista habría acordado con los profesionales del fútbol. "Que tienen que jugar para otra gente. Que no se puede jugar ahí si no te dan orden de jugar. Que no podés jugar a nada con tu plata en el mismo casino", son algunas de las supuestas cláusulas que enumeró De Brito, quien además aseguró que habría "varios exjugadores y personas vinculadas a futbolistas y ex del seleccionado involucrados en maniobras sospechosas".

Embed Escándalo con Periodistas deportivos.

Se abrió una investigación en Estados Unidos por LAVADO DE ACTIVOS.



Hay varios ex jugadores y personas vinculados a futbolistas y ex del seleccionado, involucrados en maniobras sospechosas



Invitaban a jugadores para “presencias en casinos… pic.twitter.com/CyEuaChebo — A N G E L (@AngeldebritoOk) February 13, 2026 Por su parte, Felman permaneció bajo custodia al momento de su arribo a suelo norteamericano para dar explicaciones sobre la documentación financiera bajo sospecha administrativa. Luego de exhibir los respaldos contables correspondientes, recuperó su libertad y no posee impedimentos legales para retornar a la República Argentina.

Desde el círculo íntimo del cronista afirmaron que la situación procesal tuvo un cierre favorable en esta instancia de declaración ante los organismos competentes. Sin embargo, el expediente administrativo mantiene su curso legal mientras los peritos oficiales completan la revisión de las transacciones bancarias detectadas. Cómo funcionaría el rol de promotor por el que Quique Felman es investigado en Estados Unidos El comunicador habría funcionado como el nexo principal entre el establecimiento de apuestas y diversos exfutbolistas o representantes de futbolistas profesionales de alto perfil. El objetivo de estas maniobras consistía en atraer clientes con gran capacidad económica para promocionar el centro de entretenimientos internacional. La causa genera mucho ruido en el periodismo deportivo debido a la posible mención de otros nombres famosos en las planillas de invitados. Hasta este momento, la Justicia de Estados Unidos no oficializó nuevas imputaciones ni ordenó detenciones adicionales contra terceras personas del ambiente futbolístico.