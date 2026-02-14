14 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Quique Felman es investigado por la Justicia de Estados Unidos: qué se sabe de la causa

El periodista deportivo afronta una investigación por presunto lavado de activos tras un operativo policial en el estado de Florida. Las autoridades analizaron movimientos financieros y actividades sospechosas que involucran a un centro de juegos de azar en Las Vegas.

Por
El periodista deportivo Quique Felman fue demorado en Estados Unidos. 

El periodista deportivo Quique Felman fue demorado en Estados Unidos. 

Instagram: @quikefelman

El periodista deportivo Enrique "Quique" Felman estuvo demorado por unas horas en la ciudad de Miami bajo la sospecha de lavado de activos por parte de la Justicia de Estados Unidos. El comunicador quedó vinculado a un expediente que analiza transferencias de dinero y su función específica como promotor de un casino.

Melisa Anahí Sopérez, de 38 años, fue atacada dos veces en su casa.
Te puede interesar:

Santa Fe: detuvieron a dos mujeres que intentaron asesinar a la hermana de un intendente

La pesquisa judicial comenzó a partir de una transferencia de u$s1.000.000 relacionada con negocios ajenos a su profesión en los medios. Los agentes federales buscan rastrear el destino de ese capital y la conexión directa del periodista con una casa de apuestas de Nevada.

Según informó Rosario3, Felman habría cumplido un rol de "promotor" para captar figuras destacadas del deporte argentino con el fin de asegurar presencias VIP. En este esquema, los invitados obtenían pasajes, alojamiento gratuito y dinero en efectivo para utilizar dentro de las salas de juego.

El conductor de LAM, Ángel de Brito, utilizó su cuenta de X para detallar las actividades que el periodista habría acordado con los profesionales del fútbol. "Que tienen que jugar para otra gente. Que no se puede jugar ahí si no te dan orden de jugar. Que no podés jugar a nada con tu plata en el mismo casino", son algunas de las supuestas cláusulas que enumeró De Brito, quien además aseguró que habría "varios exjugadores y personas vinculadas a futbolistas y ex del seleccionado involucrados en maniobras sospechosas".

Embed

Por su parte, Felman permaneció bajo custodia al momento de su arribo a suelo norteamericano para dar explicaciones sobre la documentación financiera bajo sospecha administrativa. Luego de exhibir los respaldos contables correspondientes, recuperó su libertad y no posee impedimentos legales para retornar a la República Argentina.

Desde el círculo íntimo del cronista afirmaron que la situación procesal tuvo un cierre favorable en esta instancia de declaración ante los organismos competentes. Sin embargo, el expediente administrativo mantiene su curso legal mientras los peritos oficiales completan la revisión de las transacciones bancarias detectadas.

Cómo funcionaría el rol de promotor por el que Quique Felman es investigado en Estados Unidos

El comunicador habría funcionado como el nexo principal entre el establecimiento de apuestas y diversos exfutbolistas o representantes de futbolistas profesionales de alto perfil. El objetivo de estas maniobras consistía en atraer clientes con gran capacidad económica para promocionar el centro de entretenimientos internacional.

La causa genera mucho ruido en el periodismo deportivo debido a la posible mención de otros nombres famosos en las planillas de invitados. Hasta este momento, la Justicia de Estados Unidos no oficializó nuevas imputaciones ni ordenó detenciones adicionales contra terceras personas del ambiente futbolístico.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El conductor de la EcoSport murió producto del impacto.

Tragedia en Ruta 2: un joven murió al chocar de frente contra una camioneta

El cuerpo debió ser rescatado con ayuda de Prefectura debido a lo inaccesible del lugar donde se encontraba, a orillas del Paraná.

Muerte y misterio en Misiones: hallaron un cuerpo atado en el río Paraná

La cárcel de Bouwer, escenario de un curioso intento de ingreso de drogas.

Insólito: intentaron ingresar droga oculta en limones en una cárcel de Córdoba

play

Habló el padre del soldado que se quitó la vida en la Quinta de Olivos: "Pasó todo en menos de 24 horas"

La joven tenía 18 años.

Conmoción en La Plata: hallaron muerta a una joven de 18 años en una zanja

Felipe Pettinato podría enfrentar hasta 20 años de prisión.

Arranca el juicio contra Felipe Pettinato: está acusado de incendiar su departamento y provocar la muerte de un médico

Rating Cero

La modelo decidió dar vuelta la página de la manera más directa y sensual posible.

"Aprovechá que estoy soltera": el picante mensaje de Evangelina Anderson con guiño a Bad Bunny

Tornados logra el equilibrio perfecto entre la adrenalina pura y el drama humano.
play

Hoy en Netflix: la película de acción que la está rompiendo en el inicio de 2026

La conductora se apoyó en Oscar Wilde para reivindicar el auto-romance.

El provocador mensaje de Moria Casán por San Valentín: "No caigas en la trampa"

Coronavirus: la foto de Ezequiel Garay con Tamara Gorro

Fue una famosa pareja durante 10 años, involucra a un ex jugador de la Selección Argentina y hoy vuelve a estar en boca de todos: ¿qué pasó?

El estreno de Netflix está siendo furor entre los fanáticos.
play

Susurros mortales 3 es la película de terror que causa furor en Netflix: cuál es la trama

El descargo de Beto Casella tras el escándalo por los dichos homofóbicos en su programa contra un bailarín del Teatro Colón

El descargo de Beto Casella tras el escándalo por los dichos homofóbicos en su programa contra un bailarín del Teatro Colón

últimas noticias

La exvedette Zulma Faiad sufrió un accidente y contó detalles a través de redes sociales. 

Zulma Faiad se cayó por una escalera y fue internada de urgencia

Hace 27 minutos
El periodista deportivo Quique Felman fue demorado en Estados Unidos. 

Quique Felman es investigado por la Justicia de Estados Unidos: qué se sabe de la causa

Hace 1 hora
La modelo decidió dar vuelta la página de la manera más directa y sensual posible.

"Aprovechá que estoy soltera": el picante mensaje de Evangelina Anderson con guiño a Bad Bunny

Hace 1 hora
play
Tornados logra el equilibrio perfecto entre la adrenalina pura y el drama humano.

Hoy en Netflix: la película de acción que la está rompiendo en el inicio de 2026

Hace 1 hora
La conductora se apoyó en Oscar Wilde para reivindicar el auto-romance.

El provocador mensaje de Moria Casán por San Valentín: "No caigas en la trampa"

Hace 1 hora