Las fuerzas ICE en Estados Unidos planean invertir u$s40.000 millones en centros de detención

La gobernadora de New Hampshire, Kelly Ayotte, publicó documentos donde se revela que la agencia federal trabaja en "la adquisición y renovación de ocho centros de detención de gran tamaño y 16 "sitios de procesamiento" que estarían operativos para noviembre de 2026.

La policía de inmigración de los Estados Unidos ( ICE ) planea invertir cerca de u$s40.000 millones para la construcción y renovación de ocho centros de detención y 16 "sitios de procesamiento" para avanzar en la política anti-migratoria impulsada por el presidente Donald Trump.

La información fue revelada por la gobernadora de New Hampshire, Kelly Ayotte, al publicar documentos donde se revela que la agencia federal trabaja en la adquisición y renovación de los lugares, que estarían operativos para finales de noviembre de 2026.

"Proyecto de reorganización de la detención", con el sello del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), es el nombre del proyecto en el que trabaja las fuerzas ICE, al presentar un nuevo "modelo" basado en "la adquisición y renovación de ocho centros de detención de gran tamaño y 16 sitios de procesamiento".

Los primeros están previstos para entre 7.000 y 10.000 personas, mientras que los segundos tendrían una capacidad para albergar entre 1.000 a 1.500 personas. También, se menciona "la adquisición de diez instalaciones listas para usar" donde el ICE "ya opera".

El medio de investigación sin fines de lucro ProPublica identificó este domingo a los dos agentes de la Patrulla Fronteriza que participaron en el operativo en el que el 24 de enero fue asesinado de diez disparos por la espalda Alex Pretti, un enfermero de la unidad de cuidados intensivos del hospital para veteranos de Minneapolis .

La revelación se produjo después de varios días en los que las autoridades migratorias se negaron a hacer públicos los nombres de los efectivos involucrados en el hecho, que desató una fuerte controversia política e institucional en Estados Unidos.

Según la investigación periodística, los agentes son Jesús Ochoa, de 43 años, y Raymundo Gutiérrez, de 35. Ambos son de origen hispano y habían sido enviados a Minnesota desde el sur de Texas como parte de la Operación Metro Surge, un despliegue federal ordenado por el presidente Donald Trump para reforzar la presencia de fuerzas migratorias en ciudades gobernadas por demócratas.

De acuerdo con los datos recabados por ProPublica, Ochoa se incorporó a la Patrulla Fronteriza en 2018, mientras que Gutiérrez ingresó en 2014 y forma parte de la Oficina de Operaciones de Campo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

El informe aporta mayores detalles sobre el perfil de Ochoa. Es diplomado en derecho penal y, según declaró su exesposa, Angélica Ochoa, siempre manifestó el deseo de trabajar en la Patrulla Fronteriza. Tras la separación de la pareja en 2021, el agente se había convertido, según ese testimonio, en un aficionado entusiasta a las armas de fuego y llegó a poseer alrededor de 25 rifles, pistolas y escopetas. Ambos agentes se encuentran actualmente suspendidos de sus funciones mientras avanzan las investigaciones administrativas y judiciales.

El caso de Pretti se convirtió en la segunda muerte de un ciudadano estadounidense atribuida a fuerzas migratorias federales (ICE) desde el inicio del nuevo despliegue impulsado por la Casa Blanca. El 7 de enero, un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas mató a tiros a la poeta Renée Good, también en el marco de protestas vecinales contra la presencia de unos tres mil agentes federales en Minneapolis.

Tanto Pretti como Good participaban de manera activa en esas manifestaciones diarias, que surgieron como respuesta al endurecimiento de la política migratoria y al aumento de operativos en la ciudad.