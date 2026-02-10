Daniela Celis enfrenta una causa penal por apuestas ilegales: "Qué injusta que es la vida" La ex Gran Hermano atraviesa un presente dramático debido a una investigación por promociones prohibidas en redes sociales. La joven madre aseguró que utilizaron su identidad en una cuenta falsa para facturar cifras millonarias. + Seguir en







La mediática contó detalles de su imputación en Instagram. Instagram: @danielacelis01

Daniela Celis sorprendió a sus seguidores este martes al confirmar su imputación penal en una causa por apuestas ilegales iniciada durante el año 2025. La mediática, que se caracteriza por compartir en sus redes todos los acontecimientos de su vida profesional y privada, mostró desesperación tras recibir la notificación judicial por un delito que ella asegura no haber cometido nunca.

La madre de las gemelas Laia y Aimé utilizó su cuenta de Instagram, @danielacelis01, para explicar el origen de este conflicto legal. Según su testimonio, los investigadores investigan a la persona equivocada, con datos de un usuario que ella no maneja y un número de celular que desconoce, para vincularla directamente con la organización de estos juegos.

"¿Pueden creer lo que estoy viviendo? Se me termina de imputar penalmente en una causa por apuestas ilegales en el 2025 (que no hice) con los datos de una cuenta falsa y un número de teléfono que no son míos. No soy yo", disparó la ex de Thiago Medina. La influencer remarcó que se trata de un perfil manejado por fanáticos.

La joven detalló que esa cuenta posee más de 400 mil seguidores y utiliza su imagen de manera constante para generar ingresos económicos. "Está facturando cifras millonarias con mi imagen y yo tengo que abonar una locura de dinero para que se demuestre que soy inocente", lamentó.

"Qué injusta es la vida. Así es como me trata el 2026", compartió en una story, con una foto propia en la que se la ve visiblemente molesta y angustiada. La ex Gran Hermano aclaró que ya puso el caso en manos de su representante legal, Walter Cormace.

