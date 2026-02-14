China amenazó a EEUU y le pidió que no apoye los intentos de separación de Taiwán El ministro de Relaciones Exteriores, Wang Yi, señaló que el gigante asiático tiene un firme compromiso con la unidad territorial y aclaró que no aceptarán que la isla sea utilizada como herramienta de presión geopolítica. Por + Seguir en







Wang Yi brindó su discurso en Alemania.

El ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, advirtió este sábado a los Estados Unidos por un eventual apoyo desde Washington a los intentos de separación de Taiwán. "Estamos preparados para responder ante diversos riesgos", afirmó el funcionario, previo a aclarar que no aceptarán que la isla sea utilizada como herramienta de presión geopolítica.

Sus dichos se enmarcaron en la Conferencia de Seguridad de Múnich, en Alemania, donde también habló el mandatario de Ucrania, Volodímir Zelenski, quien denunció nuevos ataques de Rusia en su país y calificó a su par ruso, Vladimir Putin, como "un esclavo de la guerra".

Durante su discurso, el jefe de la diplomacia china reafirmó que la política de "una sola China" es un principio innegociable para Beijing, y encendió las alertas sobre un eventual accionar y estrategia de Donald Trump que implique "instigar y conspirar para dividir China a través de Taiwán, cruzando la línea roja de China".

Xi Jinping y Donald Trump Xi Jinping y Donald Trump: ¿nuevo conflicto por Taiwán? "Esperamos que Estados Unidos escoja un enfoque positivo y pragmático, pero también estamos preparados para responder ante diversos riesgos", lanzó Wang Yi.

En ese contexto, el canciller recordó que Washington es el principal proveedor de armamento de Taiwán y sostuvo que, ante una presunta escalada militar y apoyo de la Casa Blanca, las autoridades de la isla pasarán a depender solamente del respaldo estadounidense.