Desaparición de la madre de Savannah Guthrie: hallaron ADN de un tercero y crece la hipótesis del secuestro Tras dos semanas sin noticias de Nancy Guthrie, madre de la periodista estrella de Estados Unidos, se conocieron los peritajes de los datos genéticos encontrados en su casa. Un hombre es el principal sospechoso y se amplió la recompensa a 100.000 dólares. Por + Seguir en







Un hombre con mochila fue captado por las cámaras en la casa de Nancy Guthrie. Redes sociales

La desaparición de la madre de la periodista Savannah Guthrie, presentadora de Today en la NBC, tomó un giro inesperado con el hallazgo de ADN de terceros en los últimos peritajes y crece la pista del secuestro.

El análisis de las muestras de sangre recogidas en su casa de Tucson, Arizona, donde Nancy Guthrie fue vista por última vez hace dos semanas, el 31 de enero de 2026, no pudo identificarlas.

El informe oficial dice que la evidencia genética recolectada no coincide con la víctima ni con su entorno íntimo, por lo que se sigue la hipótesis de un asalto o crimen violento, que consideran crítico para la mujer dada su edad avanzada: tiene 84 años.

Nancy Guthrie fue vista por última vez tras cenar con su hija Annie. Regresó a su hogar y, según los investigadores, fue secuestrada mientras dormía en la madrugada del domingo 1° de febrero de 2026. Desde ese momento no hay rastros de ella. La periodista Savannah Guthrie abandonó la cobertura de los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán para encabezar la búsqueda.

Embed Today, the FBI is increasing its reward up to $100,000 for information leading to the location of Nancy Guthrie and/or the arrest and conviction of anyone involved in her disappearance.



New identifying details about the suspect in the kidnapping of Nancy Guthrie have been… pic.twitter.com/GJcx4ra6wX — FBI Phoenix (@FBIPhoenix) February 12, 2026 Las pruebas que apuntan a un ataque violento Se confirmó el hallazgo de pequeñas manchas hemáticas dentro de la vivienda que no pertenecen a Nancy, y que podrían ser del autor del secuestro. El FBI difundió imágenes de un individuo de entre 1,75 y 1,78 metros de estatura captado por cámaras de seguridad del porche de la casa en la noche del 31 de enero de 2026. También se encontraron guantes a 2 kilómetros del hogar, y la Policía científica intenta determinar si el ADN encontrado en la vivienda coincide con el material recuperado en el exterior.

Ante la falta de una pista cierta, el FBI elevó el monto de la recompensa a 100.000 dólares por cualquier dato que permita dar con Nancy. "No descartamos ninguna hipótesis", declaró el sheriff Chris Nanos.