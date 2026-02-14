14 de febrero de 2026 Inicio
Desaparición de la madre de Savannah Guthrie: hallaron ADN de un tercero y crece la hipótesis del secuestro

Tras dos semanas sin noticias de Nancy Guthrie, madre de la periodista estrella de Estados Unidos, se conocieron los peritajes de los datos genéticos encontrados en su casa. Un hombre es el principal sospechoso y se amplió la recompensa a 100.000 dólares.

Un hombre con mochila fue captado por las cámaras en la casa de Nancy Guthrie.

Un hombre con mochila fue captado por las cámaras en la casa de Nancy Guthrie.

La desaparición de la madre de la periodista Savannah Guthrie, presentadora de Today en la NBC, tomó un giro inesperado con el hallazgo de ADN de terceros en los últimos peritajes y crece la pista del secuestro.

Zelensky habló en la conferencia de Seguridad de Múnich. 
Zelensky denunció nuevos ataques rusos y aseguró que Putin es un "esclavo de la guerra"

El análisis de las muestras de sangre recogidas en su casa de Tucson, Arizona, donde Nancy Guthrie fue vista por última vez hace dos semanas, el 31 de enero de 2026, no pudo identificarlas.

El informe oficial dice que la evidencia genética recolectada no coincide con la víctima ni con su entorno íntimo, por lo que se sigue la hipótesis de un asalto o crimen violento, que consideran crítico para la mujer dada su edad avanzada: tiene 84 años.

Nancy Guthrie fue vista por última vez tras cenar con su hija Annie. Regresó a su hogar y, según los investigadores, fue secuestrada mientras dormía en la madrugada del domingo 1° de febrero de 2026. Desde ese momento no hay rastros de ella. La periodista Savannah Guthrie abandonó la cobertura de los Juegos Olímpicos de Invierno en Milán para encabezar la búsqueda.

Las pruebas que apuntan a un ataque violento

Se confirmó el hallazgo de pequeñas manchas hemáticas dentro de la vivienda que no pertenecen a Nancy, y que podrían ser del autor del secuestro. El FBI difundió imágenes de un individuo de entre 1,75 y 1,78 metros de estatura captado por cámaras de seguridad del porche de la casa en la noche del 31 de enero de 2026. También se encontraron guantes a 2 kilómetros del hogar, y la Policía científica intenta determinar si el ADN encontrado en la vivienda coincide con el material recuperado en el exterior.

Ante la falta de una pista cierta, el FBI elevó el monto de la recompensa a 100.000 dólares por cualquier dato que permita dar con Nancy. "No descartamos ninguna hipótesis", declaró el sheriff Chris Nanos.

El músico desató una ola de memes y elogios en redes sociales.

Video: César "Banana" Pueyrredón cantó un hit de Bad Bunny y es lo más viral de San Valentín

La pareja festejó el Día de los Enamorados en redes sociales.

Puro amor: el tierno gesto de Lionel Messi con Antonela Roccuzzo por San Valentín

El futbolista le obsequió una cartera de LV personalizada a su pareja.

Cuánto cuesta el regalo personalizado que Mauro Icardi le hizo a la China Suárez por San Valentín

El actor no pudo soportar el colapso de su vida privada y el peso de sus adicciones.

Revelaron por qué Luciano Castro decidió internarse: "Sus hijos son el centro"

La modelo decidió dar vuelta la página de la manera más directa y sensual posible.

"Aprovechá que estoy soltera": el picante mensaje de Evangelina Anderson con guiño a Bad Bunny

Tornados logra el equilibrio perfecto entre la adrenalina pura y el drama humano.
Hoy en Netflix: la película de acción que la está rompiendo en el inicio de 2026

