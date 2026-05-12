Asesinato de Jeremías Monzón: sobreseyeron a uno de los adolescentes implicados La Justicia de Santa Fe aplicó la figura de no punibilidad a uno de los involucrados en el crimen cometido en diciembre de 2025. Al momento del hecho, tenía 14 años, pero aún no regía la nueva Ley Penal Juvenil, por lo que no irá a juicio. Por + Seguir en







Hay dos mujeres detenidas por el crimen de Jeremías Monzón.

La Justicia de Santa Fe dictó este martes el sobreseimiento de B.S.V., un adolescente implicado en el asesinato de Jeremías Monzón, bajo el argumento de su no punibilidad al momento del hecho. El crimen tuvo lugar el 18 de diciembre de 2025 en la localidad de Santo Tomé y la decisión judicial se fundamentó en la imposibilidad de aplicar el nuevo marco legal de minoridad a casos previos a su sanción.

El adolescente no enfrentará un proceso penal debido a que contaba con 14 años cuando ocurrió el homicidio. Según fuentes del juzgado, el Régimen Penal Juvenil aprobado por el Congreso en febrero no rige para este expediente. El caso se encuentra bajo la carátula de homicidio agravado por alevosía, ensañamiento y el concurso premeditado de dos o más personas.

La causa judicial detalla un ataque de extrema violencia contra la víctima de 15 años, quien recibió 23 puñaladas. El episodio generó una fuerte conmoción en la provincia tras la existencia de un video que registró la agresión en un galpón abandonado. El predio se ubica en el barrio Chalet, frente al estadio del club Colón.

Jeremías Monzón Jeremías Monzón, de 15 años, asesinado en Santa Fe de 23 puñaladas.

Hasta la fecha, Milagros A., de 16 años, es la única menor con imputación formal por el asesinato y permanece alojada en un reformatorio de Rosario. Por su parte, la madre de la joven, Nadia Juárez, cumple prisión preventiva en una unidad penitenciaria femenina por estar acusada de ser partícipe secundaria.

Cómo fue el crimen de Jeremías, según la investigación policial El hallazgo del cuerpo de Monzón se produjo cuatro días después de su desaparición tras una intensa búsqueda en la zona. Aunque las primeras hipótesis de los peritos sugirieron una ausencia voluntaria, el avance de las pruebas determinó que los agresores citaron al joven mediante engaños para concretar la emboscada. La autopsia ratificó que los atacantes utilizaron dos armas blancas diferentes durante la ejecución del homicidio. Los médicos forenses identificaron heridas compatibles con un cuchillo y con un objeto metálico similar a un destornillador en el cuerpo del adolescente fallecido.