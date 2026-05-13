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Korn volvió a la Argentina después de casi diez años y desató su potencia en el Parque Sarmiento

La icónica agrupación estadounidense de nü metal presentó sus grandes clásicos y nuevas composiciones ante miles de fanáticos, en el marco de su gira latinoamericana 2026.

Korn volvió a tocar en Argentina tras nueve años de ausencia.

Korn volvió a tocar en Argentina tras nueve años de ausencia.

La banda estadounidense de nu metal Korn brindó un explosivo concierto en el Parque Sarmiento de la Ciudad de Buenos Aires tras nueve años sin visitar la Argentina. El grupo liderado por Jonathan Davis se reencontró con su público local para repasar más de tres décadas de carrera, como parte de su gira "Korn Latin American Tour 2026".

El espectáculo comenzó con la interpretación de "Blind", uno de los himnos más reconocidos del conjunto. El repertorio continuó con éxitos como "Twist", "Here to Stay" y "Got the Life", mientras los miles de asistentes acompañaron con cánticos a lo largo de la hora y media de presentación.

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La puesta en escena destacó por sus proyecciones, visuales y un diseño de luces que enfatizó la atmósfera oscura característica del grupo. El momento de mayor euforia ocurrió cuando Davis apareció sobre el escenario con su tradicional gaita para ejecutar la canción "Shoots and Ladders".

Durante una breve interacción con los fanáticos, el vocalista pidió disculpas por la extensa demora en su retorno al país y justificó la prolongada ausencia por el trabajo de estudio. A continuación, el grupo tocó "Reward the Scars", el sencillo más reciente lanzado en abril de este año.

El cierre del concierto constó de un tramo final compuesto por los clásicos "Falling Away from Me" y "Freak on a Leash". En su despedida, los músicos prometieron la publicación de nuevo material discográfico y anticiparon un pronto regreso a Sudamérica.

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