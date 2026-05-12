Un vigilador fue sancionado por maltratar a un perro en la terminal de Rosario

El hecho quedó registrado en un video que se viralizó en redes sociales. La grabación muestra el momento en el que el hombre pega una fuerte patada al animal, que se encontraba abandonado en el sitio.

Un hombre que trabaja como personal de vigilancia en la Terminal de Ómnibus de Rosario fue sancionado y separado de su cargo tras la divulgación de una grabación en la que se lo ve echar a patadas a un perro del ingreso al edificio. El video, que se conoció a través de una cuenta de Facebook, llegó a manos de las autoridades de Rosario, quienes tomaron conocimiento y accionaron inmediatamente.

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Maltrato animal en la Terminal: un vigilador arrojó a un perro a la calle, hay video y la Municipalidad pide su expulsión @emergenciasAR @CalleDeRosario @albertofurfari La nota completa en el siguiente link https://t.co/L567HIwfqe pic.twitter.com/3NQNGfW1Bh

El usuario que compartió el material, en el que se escucha el aullido del animal al ser golpeado, agregó un mensaje con sus sensaciones tras el violento episodio. "Así reacciona la seguridad de la Terminal de Rosario ante un animal perdido, claramente asustado, que se refugia del frío", escribió junto con las imágenes del maltrato y, muy ofuscado por la situación, señaló: "Una vergüenza, hagan algo con este hijo de mil putas que no tiene ningún derecho de tratar así a ningún animal o persona".

En representación de la Municipalidad de Rosario, el jefe de Gabinete, Rogelio Biazzi, brindó una conferencia de prensa y aseguró que el Ejecutivo intervino inmediatamente tras conocerse el video. "Accionamos inmediatamente. Primero, condenar y repudiar fuertemente este hecho", señaló. "Fue en la terminal de ómnibus, pero en cualquier lado que hubiera ocurrido un hecho parecido es repudiable y condenable", cerró Biazzi.

El perro se encontraba en el lugar desde el domingo, aparentemente perdido o abandonado, según lo que interpretaron las personas que circulaban dentro de la central de colectivos. El lunes, cuando empezó a circular el video en el que se ve al hombre involucrado con una actitud muy violenta contra el animal y, el repudio fue tal, que se multiplicó rápidamente.

En cuanto a lo sucedido después del ataque, Biazzi celebró la actuación de la administración local. "Accionamos inmediatamente. Primero, condenar y repudiar fuertemente este hecho. Fue en la terminal de ómnibus, pero en cualquier lado que hubiera ocurrido un hecho parecido es repudiable y condenable", analizó.

En tanto, el funcionario aclaró que la empresa de seguridad que emplea al vigilador ya tomó acciones al respecto. "Lo primero que hicimos es pedirle a la empresa que lo quite inmediatamente del servicio en la terminal y que no vuelva nunca más. Además, instamos a que tome alguna acción sancionatoria", mencionó y confirmó que se ejecutó la solicitud del gobierno municipal.

Además, el jefe de Gabinete de Rosario concluyó: "No importan los motivos, no importan las circunstancias, nunca se puede ejercer una violencia, un maltrato, una crueldad contra una persona ni contra un animal. No hay ningún atenuante, ningún argumento que sirva para justificar una acción así".

La buena noticia es que el perro, de pelaje totalmente negro, consiguió una familia adoptiva gracias a la viralización del video. Se trata de una mujer que se enteró de lo ocurrido a través de Facebook y decidió buscarlo. Antes de esto, el animal ya se encontraba en un resguardo transitorio con los cuidados pertinentes, gracias a un grupo de rescatistas que se acercó a la terminal después de ver el video.