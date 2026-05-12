Tucumán: incautaron 48 kilos de marihuana transportada en micros de larga distancia

En el marco del Operativo Lapacho 2026, la Policía provincial detuvo a dos mujeres tras detectar el tráfico de estupefacientes provenientes de la localidad salteña de Orán.

Efectivos de la Dirección de Puestos Fronterizos de la Policía de Tucumán concretaron un importante procedimiento contra el narcotráfico en el marco del Operativo Lapacho 2026, que culminó este lunes con el secuestro de más de 48 kilos de marihuana y la detención de dos personas vinculadas a la causa.

Una mujer se subió al capot para evitar el robo de su auto en Ramos Mejía: fue arrastrada 50 metros

El operativo fue llevado adelante por personal del Puesto Fronterizo 7 de Abril, ubicado sobre el kilómetro 896 de la Ruta Nacional 34 , siguiendo directivas del director general de Unidades Especiales, comisario general Walter Fabio Ferreyra.

En la previa se realizó una investigación iniciada el pasado 7 de mayo, cuando efectivos policiales detectaron sustancias estupefacientes ocultas en cinco encomiendas transportadas por la empresa Via Cargo . Los paquetes tenían origen en la ciudad salteña de Orán y destino final en la provincia de Tucumán.

A partir del hallazgo, y bajo directivas de la jueza federal Fabiola Padín, del Juzgado Federal N°3 de Tucumán, se dispuso avanzar con una investigación de manera conjunta entre efectivos de la Policía Federal Argentina y personal de la Dirección Drogas Peligrosas (DIDROP), con el objetivo de identificar a los responsables de la maniobra ilícita.

Como resultado, se logró la detención tanto del destinatario como del remitente de las encomiendas, en el marco de una causa por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N°23.737, mientras la investigación continúa a cargo de la Justicia Federal. La supervisión general del procedimiento estuvo a cargo del director general de Unidades Especiales, comisario general Walter Fabio Ferreyra, y del subdirector general, comisario inspector Carlos Ariel González.

Cinco bultos con 48 kilos de marihuana

"En la fecha estamos coronando con éxito una investigación. Un procedimiento iniciado el jueves pasado en horas de la noche, cuando personal de Unidades Especiales a cargo del comisario general Ferreyra interceptó un vehículo de transporte de encomiendas que entre todos los bultos llevaba cinco bultos, los cuales tenían ropa y en su interior, envuelto con estas prendas de vestir, picaduras de marihuana que arrojaron un peso de 48 kilos y medio", explicó el comisario general Jorge Nacusse, titular de la DIGEDROP.

También señaló que tomó intervención el Juzgado Federal N° 3 a cargo del doctor Díaz Vélez, el cual dio directivas precisas de realizar un seguimiento de entrega vigilada, secuestro de la sustancia y secreto sumario. "Esta encomienda se dirigía previo paso por Buenos Aires y retornar a la provincia de Tucumán. Se hace referencia que venía desde Orán, Salta", detalló.

"Hemos contado con la colaboración del personal de la Policía Federal que ha hecho el seguimiento hasta Buenos Aires y nuevamente a esta provincia. Y ya una vez que ya estaba nuevamente en San Miguel de Tucumán, el personal de DIDROP Este se hizo cargo de la vigilancia de las encomiendas hasta la llegada de las personas que figuraban como destinatarios", remarcó la autoridad policial.

Sobre el operativo realizado este lunes, Nacusse indicó: "Dos mujeres arribaron a esta empresa que está ubicada en el pleno centro tucumano, y retiraron las encomiendas firmando el acta de entrega, luego fueron interceptadas y se las identifica como las personas que figuran como destinatarias y remitentes".

11 mayo 2026 captura tucumán Dos mujeres fueron detenidas por narcotráfico. Policía de Tucumán

"De esta manera se ha logrado desarticular completamente esta pequeña organización que traía drogas desde Orán, Salta hasta Tucumán. También se han encontrado otros elementos de prueba como celulares, dinero, anotaciones que son de muchísima utilidad para la causa", agregó.

En tanto, se consultó a la provincia de Salta, de donde son oriundas las aprehendidas, acerca de sus antecedentes.

Por último, destacó: "Estamos completando otras directivas en forma paralela que ha dispuesto el Juzgado Federal N° 3 de Tucumán a cargo del doctor Díaz Vélez y de la Fiscalía Federal N° 1".