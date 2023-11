Quién fue Menachem Mendel Schneerson, el "rebe de Lubavitch", cuya tumba visitó Javier Milei

Milei arribará a Nueva York con el fin de visitar la tumba del rebe de Lubavitch, uno de los rabinos más influyentes del siglo XX que se encuentra en el distrito de Queens.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TawilRafi/status/1680364195915677696&partner=&hide_thread=false El Ohel de todos... pic.twitter.com/qrGSUfrC4p — Rafi Tawil (@TawilRafi) July 15, 2023

"Tiene una connotación más espiritual que de otras características", había explicado sobre su visita a la tumba de Menachem Mendel Schneerson. Su intención es "agradecerle" al rabino por la "misión" que le toca al llevar los destinos de Argentina como presidente.

El libertario ya había visitado con anterioridad la tumba del rabino. En ese entonces, le pidió su bendición antes de las elecciones, la cual se "materializó" y tiene "la intención de cumplir".

"La verdad es que no llegué a conocer al Rebe personalmente, pero apenas en el último año tuve el privilegio de visitar la tumba del Rebe dos veces. Allí pedí su santa bendición para poder ser elegido presidente de la Argentina y esta bendición se hizo realidad esta semana", contó en el semanario ortodoxo Kfar Jabad.

¿Quién fue Menachem Mendel Schneerson, conocido como el "rebe de Lubavitch"?

El rabino Menachem Mendel Schneerson nació en abril de 1902 en Nikolaev, una ciudad portuaria sobre el mar Negro en lo que fue el Imperio Ruso, hoy parte de Ucrania. Fue bisnieto del tercer rabino de Jabad y su padre fue el rabino Levi Yitzchak Schneerson, renombrado erudito del Talmud.

Cuando tenía cinco años, su familia se mudó en 1907 a Yekatrinoslav (hoy Dnipró, la cuarta ciudad más poblada del país) donde su padre fue nombrado rabino jefe de la ciudad, cargo que ocupó hasta 1939.

Menachem Mendel Schneerson rebe de Lubavitch 1989 Wikimedia

En 1928, Schneerson partió a Letonia y al año siguiente se casó con la sexta hija del rabino de Jabad en Varsonia, al año siguiente. Cinco años más tarde, se trasladó a París para estudiar ingeniería eléctrica y en 1941 se radicó en Estados Unidos, donde trabajó primero como peón en el astillero naval de Brooklyn.

En 1950, luego de la muerte de su suegro, quedó al frente de Lubavitch, una organización judía jasídica con sede central en el barrio de Crown Heights. Tras el Holocausto, el grupo estaba casi al borde de la extinción, pero logró convertirlo en uno de los movimientos más influyentes en la religión judía que generó más de 5 mil centros educativos y sociales.

Una de las características del Rebe eran sus audiencias públicas, en las que recibía a miles de personas para darles sus bendiciones. Allí, solía darle un billete de un dólar a quienes iban a buscar su palabra, con el objetivo de que el destinatario lo diera a la caridad. Sin embargo, lo más usual era donar otro, y quedarse con el que había sido entregado por el religioso a modo de amuleto.

Embed - El Rebe de Lubavitch: Distribución de Dólares

Durante su vida, muchos de sus seguidores creían que él era el Mesías. Esto causó controversia y provocó feroces críticas de muchos sectores del mundo ortodoxo, lo que le valió especialmente la enemistad del rabino Elazar Shach. Sin embargo, era profundamente venerado, incluso por gente fuera de la comunidad judía.

Entre las instituciones de la Lubavitch se encuentran jardines, escuelas, centros de rehabilitación en adicciones, hogares de cuidado y sinagogas. Las enseñanzas del rabino fueron publicadas en más de 400 volúmenes. Hoy, la entidad tiene un rol muy fuerte en términos geopolíticos y cuenta entre sus con Tzvi Grunblatt, un rabino con gran peso internacional.

Schneerson murió en 1994, tras padecer dos años de hemiplejia que le paralizó el costado derecho y afectó completamente a su habla. Sus restos descansan en el cementerio de Montefiore, debajo de la estructura denominada Ohel, que proviene del hebreo y se traduce como "carpa".

En el Ohel, los visitantes tienen la tradición de escribir kvitlach (oraciones en pequeños trozos de papel) que luego se rompen y se arrojan a las tumbas. Además, en el centro de visitantes, una computadora recibe cientos correos electrónicos diarios que se imprimen, se trituran y se colocan encima de las tumbas.

Tumba Menachem Mendel Schneerson rebe de Lubavitch Nueva York Queens Los restos del rebe de Lubavitch descansan en el cementerio de Montefiore en Queens, Nueva York. Wikimedia

El vínculo espiritual que une a Javier Milei con el judaísmo

Cuando fue electo diputado en 2021, Javier Milei aseguró: "Estoy pensando en convertirme al judaísmo y aspiro a llegar a ser el primer presidente judío de la historia argentina".

Además, según detalló en entrevistas, en julio de 2023, antes de las PASO, voló a Nueva York para visitar la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, donde le pidió su bendición.

En otro viaje, en plena campaña previa a las elecciones generales, Milei tomó un vuelo a Miami con su hermana Karina para pasar el Shabat con "amigos" de la colectividad, días antes del Año Nuevo Judío.

“Yo no voy a la iglesia, voy al templo, no hablo con sacerdotes, tengo un rabino de cabecera y estudio la Torá. Se me reconoce internacionalmente como amigo de Israel y como estudioso de la Torá. Estoy a poco de ser judío, solamente me falta el pacto de sangre”, expresó en una entrevista.

milei rabino En el último tiempo, Javier Milei profundizó su vínculo con el judaísmo. @visavistv

Su acercamiento al judaísmo se dio a través de Shimon Axel Wahnish, rabino jefe de la comunidad judeomarroquí argentina (Acilba), quien lo acompaña en el estudio de la Torá. "El rabino que me ayuda a estudiar dice que debo leer la Torá desde el punto de vista del análisis económico", explicó.

Sin embargo, en una entrevista al diario El País de España manifestó que "si vos sos judío, no estás obligado a cumplir con los preceptos del judaísmo. Si vos te convertís, estás obligado a hacerlo. Si soy presidente, ¿qué hago durante shabat? ¿Te vas a desconectar del país desde la primera estrella del viernes a la primera del sábado?".

Uno de los vínculos con el judaísmo se ve en redes sociales, donde sus seguidores citan constantemente un pasaje del Antiguo Testamento, extraído del libro de los Macabeos, capítulo 3, versículo 19: "En una batalla, la victoria no depende del número de soldados, sino de las fuerzas del cielo".

El presidente electo adelantó que Israel sería uno de sus principales socios en materia de política exterior y, al igual que el exmandatario norteamericano Donald Trump, buscará mudar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén.

La agenda de Milei en los Estados Unidos, junto a Nicolás Posse y Luis "Toto" Caputo

El presidente electo Javier Milei partió este domingo por la noche rumbo a los Estados Unidos acompañado por su futuro jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y quien podría ser su ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, para llevar adelante una agenda que incluye aspectos tanto religiosos como económicos.

Según informó el equipo de comunicación de La Libertad Avanza (LLA), su primera actividad será en Queens, Nueva York, donde visitará la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, conocido como "el rebe de Lubavitch" y considerado milagroso.

Javier Milei, Luis "Toto" Caputo y Nicolás Posse 27-11-23 Javier Milei viajó a Estados Unidos junto a Nicolás Posse y Luis "Toto" Caputo. Twitter @JMilei

Milei visitó este lugar antes de las PASO de agosto y adelantó que volvería por "una cuestión espiritual", para agradecerle por "esta misión que me toca llevar a cabo". El rebe es considerado uno de los rabinos más influyentes del siglo XX y es venerado como una gran personalidad judía.

Luego, el presidente electo y su equipo viajarán a Washington DC, donde se reunirán con funcionarios del Fondo Monetario internacional (FMI), la Casa Blanca y el Tesoro norteamericano. Desde LLA informaron que los encuentros "son protocolares para explicar el plan económico: ajuste fiscal, reforma monetaria, reforma del Estado y desregulación", y rechazaron que se trate de una "búsqueda de financiamiento".

También forman parte de la comitiva el asesor Santiago Caputo; el posible embajador de Argentina en Estados Unidos, Gerardo Werthein; Marc Stanley, actual embajador de Estados Unidos en Argentina; y la jefa de campaña, Karina Milei.