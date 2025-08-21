21 de agosto de 2025 Inicio
Tras el veto a los aumentos, el Gobierno anunció beneficios para los jubilados en supermercados y comercios

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, dio a conocer el lanzamiento de Beneficios ANSES, un programa que incluirá descuentos y reintegros para jubilados y pensionados en cadenas de supermercados y comercios de distintos rubros.

La ministra Pettovello participó de la conferencia Argentina: perspectivas económicas y políticas en la jornada organizada por Council of the Americas.

La ministra Pettovello participó de la conferencia "Argentina: perspectivas económicas y políticas" en la jornada organizada por Council of the Americas.

Un jubilado con la mínima debe destinar más cantidad de su ingreso para poder pagar la boleta de luz. 
Los jubilados deben destinar un mayor monto de sus ingresos para poder pagar la factura de luz

Luego de que el oficialismo lograra blindar el veto al aumento de 7,2% en los haberes previsionales, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello anticipó medidas para jubilados y pensionados en el evento del Council of the Americas. “Impulsaremos en los próximos días el programa ‘Beneficios Anses’ para fortalecer el poder de compra de jubilados y pensionados, mediante descuentos y reintegros directos en sus cuentas, con acuerdos de los supermercados, las cámaras comerciales y otros rubros”, anunció la funcionaria en el Hotel Alvear de Recoleta

En el evento que reunió a referentes del Gobierno, la política y el sector privado, la titular de Capital Humano aclaró que los titulares de las jubilaciones y pensiones no deberán realizar ningún tipo de trámite y dio detalles sobre los principales lineamientos de su cartera y los datos que, según señaló, impactan en la situación social de Argentina.

En cuanto al sistema previsional, Pettovello afirmó que el país otorga siete millones de jubilaciones, de las que cuatro millones corresponden a moratorias, y existe un millón y medio de pensiones no contributivas. Expresó también sospechas de fraude en estos procesos y recalcó la importancia de fomentar empleos de calidad a través de “formación para el trabajo”.

pettovello caputo
Pettovello junto a Sturzenegger, ministro de Desregulación, Caputo, de Economía y el vocero Adorni.

Los otros anuncios de Sandra Pettovello en el Council de las Américas

La ministra de Capital Humano también anunció la transformación del Centro Garrigós en un espacio de formación en oficios con aprendizajes orientados a la demanda real del mercado laboral. El Centro de Formación Laboral en Oficios brindará capacitaciones técnicas y tecnológicas de alta calidad, alineadas con las demandas de los sectores productivos estratégicos, promoviendo la inclusión laboral formal y el desarrollo del capital humano en Argentina.

Además, se informó sobre iniciativas de inclusión y desarrollo infantojuvenil, como un centro cultural que funcionará en el edificio del ex Instituto Perón, destinado a la lectura y la inclusión, y que llevará el nombre de Leonor Acevedo de Borges. Destinado a niños y adolescentes de 4 a 15 años, promoverá el juego, la exploración, la lecto-escritura y el uso crítico de las TICs. Contará con espacios accesibles como salas por edades, sala de música, de calma y un área especializada en literatura infantil. Ofrecerá materiales adaptados, señalización y talleres multisensoriales.

El comunicado del ministerio de Capital Humano

Anuncios Council of the Americas

