Tras el veto a los aumentos, el Gobierno anunció beneficios para los jubilados en supermercados y comercios La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, dio a conocer el lanzamiento de Beneficios ANSES, un programa que incluirá descuentos y reintegros para jubilados y pensionados en cadenas de supermercados y comercios de distintos rubros. Por







La ministra Pettovello participó de la conferencia "Argentina: perspectivas económicas y políticas" en la jornada organizada por Council of the Americas.

El Gobierno confirmó el lanzamiento de Beneficios ANSES, un programa que incluirá descuentos y reintegros para jubilados y pensionados en cadenas de supermercados y comercios de distintos rubros, tras la ratificación en la Cámara de Diputados al veto del Ejecutivo a la ley que aumentaba los haberes jubilatorios.

Luego de que el oficialismo lograra blindar el veto al aumento de 7,2% en los haberes previsionales, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello anticipó medidas para jubilados y pensionados en el evento del Council of the Americas. “Impulsaremos en los próximos días el programa ‘Beneficios Anses’ para fortalecer el poder de compra de jubilados y pensionados, mediante descuentos y reintegros directos en sus cuentas, con acuerdos de los supermercados, las cámaras comerciales y otros rubros”, anunció la funcionaria en el Hotel Alvear de Recoleta

En el evento que reunió a referentes del Gobierno, la política y el sector privado, la titular de Capital Humano aclaró que los titulares de las jubilaciones y pensiones no deberán realizar ningún tipo de trámite y dio detalles sobre los principales lineamientos de su cartera y los datos que, según señaló, impactan en la situación social de Argentina.

En cuanto al sistema previsional, Pettovello afirmó que el país otorga siete millones de jubilaciones, de las que cuatro millones corresponden a moratorias, y existe un millón y medio de pensiones no contributivas. Expresó también sospechas de fraude en estos procesos y recalcó la importancia de fomentar empleos de calidad a través de “formación para el trabajo”.

pettovello caputo Pettovello junto a Sturzenegger, ministro de Desregulación, Caputo, de Economía y el vocero Adorni. Los otros anuncios de Sandra Pettovello en el Council de las Américas La ministra de Capital Humano también anunció la transformación del Centro Garrigós en un espacio de formación en oficios con aprendizajes orientados a la demanda real del mercado laboral. El Centro de Formación Laboral en Oficios brindará capacitaciones técnicas y tecnológicas de alta calidad, alineadas con las demandas de los sectores productivos estratégicos, promoviendo la inclusión laboral formal y el desarrollo del capital humano en Argentina.