El duro mensaje de Marcela Pagano a Javier Milei tras su salida del bloque libertario: "Lo están llevando al abismo".

La diputada que se apartó del bloque de La Libertad Avanza, publicó una carta abierta dirigida al Presidente en la que cuestiona con dureza a su entorno político, acusándolos de manipularlo.

Tras su ruptura con el bloque oficialista , la diputada Marcela Pagano le envió una carta abierta al presidente Javier Milei desde "el dolor, la decepción y el respeto", en la que advirtió que su entorno, que definió estar compuesto por “oportunistas” y “aplaudidores de turno”, lo está llevando "al abismo" .

En su mensaje, publicado en las redes sociales este jueves por la tarde, la legisladora cuestionó a quienes rodean al mandatario: "Lo están llevando al abismo, Presidente. No lo hacen enemigos, lo hacen sus amigos. Sus supuestos aliados. Los que festejan el hambre de los jubilados con memes de Twitter , como si el sufrimiento del pueblo fuera una ocurrencia de TikTok".

Además, criticó el manejo dentro del bloque de La Libertad Avanza: "Ahora parece que hay que obedecer sin cuestionar, acatar sin preguntar. Así fueron guillotinando a toda la militancia, a los dirigentes, a los que tenían matices . Quienes opinan son traidores, quienes levantan la voz son desestabilizadores y quienes denuncian, golpistas".

"Así se quedaron con los oportunistas, con los que necesitan de la política como salida laboral y con quienes buscan su rédito económico", continuó antes de apuntar directamente contra Martín Menem. "Usted, que tantas veces habló del costo de la casta, hoy tiene como presidente de la Cámara de Diputados a un heredero político de esos privilegios . Un empleado de la herencia, un administrador de cargos, un burócrata del apellido. ¿Ese es el que combate la casta? Por favor", sostuvo.

Entonces mencionó un tema sensible para el presidente: "Mientras usted promete transparencia, emergen audios que involucran a su hermana y a los Menem en un esquema de coimas en la compra de medicamentos para discapacitados, un entramado que repite lo más rancio de la casta argentina. Esto no es combatir la corrupción, Presidente: es institucionalizarla con otros apellidos ".

"Todavía está a tiempo de sacarse de encima a esta lacra", agregó en referencia al círculo más cercano al jefe de Estado, a quienes calificó de "oportunistas que le venden recetas fallidas y lo empujan a gobernar desde el resentimiento y el ajuste a los más vulnerables".

Luego contradijo el mensaje del Gobierno que habla de una recuperación de la economía: "El poder adquisitivo y el ahorro caen mes a mes. El dólar artificialmente barato está destruyendo nuestra industria... Las fábricas cierran, los trabajadores industriales van al desempleo y usted celebra que ingresen productos chinos a precios de dumping".

Por último, señaló que se fue del bloque libertario por para no "claudicar a mis convicciones": "No lo hice contra usted, lo hice por usted. Porque quiero seguir creyendo que puede salir de esta trampa. Porque no quiero ser cómplice de lo que se viene", advirtió.

"No delegue más la política en fracasados. No confíe en los que nunca arriesgaron nada. No permita que destruyan lo que costó décadas construir. Presidente, el tiempo apremia. Si usted no cambia de rumbo, ellos lo van a hundir. Y con usted, al país y su industria", concluyó.