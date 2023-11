La agenda de Milei en los Estados Unidos, junto a Posse y Caputo

Milei había visitado este lugar antes de las PASO de agosto y contó que volvería por "una cuestión espiritual", para agradecerle por "esta misión que me toca llevar a cabo". El rebe es considerado uno de los rabinos más influyentes del siglo XX y es venerado como una gran personalidad judía.

Luego, el presidente electo y su equipo viajarán a Washington DC, donde se reunirán con funcionarios del Fondo Monetario internacional (FMI), la Casa Blanca y el Tesoro norteamericano. Desde LLA informaron que los encuentros "son protocolares para explicar el plan económico: ajuste fiscal, reforma monetaria, reforma del Estado y desregulación", y rechazaron que se trate de una "búsqueda de financiamiento".

javier milei El presidente electo Javier Milei visitará Nueva York y Washington DC. Télam

También forman parte de la comitiva el asesor Santiago Caputo; el posible embajador de Argentina en Estados Unidos, Gerardo Werthein; Marc Stanley, actual embajador de Estados Unidos en Argentina; y la jefa de campaña, Karina Milei.

Milei negó la intromisión de Macri en el armado de su gabinete: "A mi no me impone nadie nada"

El presidente electo Javier Milei negó la intromisión de Mauricio Macri en el armado del futuro gabinete luego de una semana de idas y vueltas en los nombramientos de los funcionarios que deberán asumir al ejecutivo a partir del próximo 10 de diciembre.

"A mí no me impone nadie nada", aseguró el economista libertario en una entrevista con el canal La Nación Más en la que aseguró que él es el que decidirá los nombramientos.

Milei aseguró que en los últimos días hubo varios dirigentes que decidieron no ser parte de su gobierno por miedo. "No es fácil ver cómo se mueven estas cosas, hay gente que le genera miedo. Desde la tribuna se ve fácil pero cuando te tenés que calzar los cortos y los botines la cosa cambia un poco. Muchos se dan cuenta que no era para ellos", dijo en lo que pudo haber sido una referencia a Emilio Ocampo, quien se iba a hacer cargo del Banco Central hasta que empezaron a crecer los rumores de que Luis Caputo sería el ministro de Economía.

Milei

En ese sentido, destacó que cuando comenzó a construir sus equipos había muchos profesionales con los que tenía mucho en común pero estaban en Juntos por el Cambio. "Nosotros tenemos un acuerdo de agenda del 90%. Eso lo que abre es una posibilidad de integración y fusión de equipos que nos permite construir un equipo mejor. A mí no me impone nadie nada", indicó Milei.