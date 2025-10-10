10 de octubre de 2025 Inicio
Quién es el modelo y cantante argentino asesinado en México

Federico Dorcaz fue interceptado por dos motos, mientras circulaba con una camioneta alquilada por el Distrito Federal. La Justicia tiene la hipótesis de que el homicidio fue planificado.

Desde 2017

Desde 2017, Federico Dorcaz se dedicaba a la música.

Federico Dorcaz, modelo y cantante argentino, fue asesinado a tiros mientras conducía una camioneta en la Ciudad de México. La noticia del homicidio fue confirmada por las propias fuerzas de seguridad locales. Hasta el momento, se desconocen los motivos del hecho pero la Justicia tiene la hipótesis de que se trato de un ataque intencionado.

Según la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), el modelo argentino fue baleado por personas que viajaban en dos motos diferentes. Los homicidas habrían realizado una maniobra de distacción aprovechando el convulso tráfico del Anillo Periférico, dentro de la alcaldía de Miguel Hidalgo, donde fue efectuado el ataque.

federico dorcaz2 10-10-25
Federico Dorcaz fue atacado mientras circulaba en una camioneta Grand Cherokee alquilada.

Federico Dorcaz fue atacado mientras circulaba en una camioneta Grand Cherokee alquilada.

A partir del relato de testigos del asesinato, Dorcaz había sido interceptado por las dos motos y aceleró su camioneta Grand Cherokee alquilada para huir. Sin embargo, fue perseguido y baleado. Al bajar del vehículo, colapsó y murió en el lugar antes de que llegaran los servicios de emergencia, en una zona cercana al Parque Lira.

Desde el SSC emitieron un comunicado en el que explicaron que se encuentran analizando el contenido de las cámaras de seguridad de la zona con el objetivo de identificar a los agresores del modelo argentino. Los primeros indicios apuntaron a que los atacantes cruzaron un puente peatonal con rampa hacia el Bosque de Chapultepec tras concretar el crimen.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) asumió la investigación bajo la figura de homicidio doloso y será la responsable de reunir las pruebas que permitan esclarecer los motivos y dar con los responsables.

Federico Dorcaz tenía 26 años y había nacido en la ciudad de Mar del Plata. Pero su adolescencia la pasó en España, donde vivió junto a sus padres. A los 18 años empezó a formarse como modelo y cantante. También vivió en Estados Unidos, hasta que se mudó a México.

Desde 2017, Dorcaz empezó a dedicarse completamente a la música al lanzar su sencillo "Kuliyuki". El argentino recientemente asesinado en México buscaba un estilo fusionado entre el pop, rock y sonidos electrónicos, según su propia descripción en Spotify.

Además, Dorcaz estuvo en pareja con Mariana Ávila, una conocida actiz y bailarina mexicana que se volvió famosa en el país después de participar en el reality "Las estrellas bailan hoy".

Siempre serás mi persona favorita en todo el mundo, te amo, te amo, te amo y te amaré siempre”, escribió Ávila en su cuenta de X, durante la mañana de este viernes, para despedir a Dorcaz, el modelo argentino asesinado en México.

