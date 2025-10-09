Horror en México: un heladero fue atacado a balazos mientras realizaba una transmisión en vivo

"Don Nico" era conocido en redes sociales porque, además de promocionar su emprendimiento, era un portavoz de sus vecinos para elevar reclamos a las autoridades. Minutos antes del intento de homicidio, había dicho que temía por su vida.

"Don Nico" había dicho que sentía miedo por su vida a raíz de las denuncias que realizaba por redes sociales.

"Don Nico", un conocido heladero de Guanajuato, en México, fue atacado a balazos mientras realizaba una transmisión en vivo vía Facebook en la que denunciaba el mal estado de la ruta de su comunidad de Urireo, en el municipio de Salvatierra. Antes de recibir los tres disparos, el joven había dicho que temía que lo asesinaran por las denuncias que hacía en internet. Ahora, permanece en grave estado mientras lucha por su vida en el Hospital de Celaya.

El joven no era un desconocido en Urireo. En su página de Facebook había cosechado miles de seguidores y no solo por promocionar su emprendimiento de heladero. Además, publicaba mensajes vecinales y denuncias sobre problemas locales, como el mal estado de las calles. Los habitantes lo consideraban un portavoz de la comunidad.

LE DISPARAN AL DENUNCIAR BACHES Don Nico, bloguero del sur del estado de #Guanajuato , denunciaba a través de un #LIVE de #Facebook el mal estado de los caminos del poblado de #Urireo en #Salvatierra , y fue agredido con balas, por motosicarios Don Nico está grave, pero… pic.twitter.com/QgtVaZDNCx

“Hola Don Nico, me puede hacer el favor de publicar este mensaje a ver si le llega al delegado”, escribió un vecino, que denunciaba haber tenido un accidente a causa de un bache.

En el último tiempo, el heladero se había enfocado en denunciar el mal estado de las calles de Urireo. Publicaba diferentes advertencias y hasta impulsó una colecta para asumir él mismo la mejora del pavimento.

“Sabemos que hacer las denuncias o peticiones por redes no es lo formal, pero sí es un medio donde nos podemos manifestar y dar a conocer nuestras opiniones y que así los dirigentes también estén al tanto de todos los sucesos y nuestras necesidades”, escribió en Facebook.

Esta semana, mientras realizaba un nuevo video para denunciar el mal estado de la ruta en Urireo, "Don Nico" fue atacado a balazos por dos hombres que lo emboscaron en moto. El ataque quedó registrado porque el heladero justo estaba haciendo una transmición en vivo vía Facebook.

“Ya me mataron, corazón. Se me está yendo el aliento, me estoy muriendo, estoy tirado en el campo, te amo, dile a mis hijos que los amo”, decía el hombre a su familia, sin que la transmisión se cortara tras el ataque en el que recibió tres disparos en la pélvis, glúteo y pierna.

Hasta el momento, no hay detenidos por el intento de asesinato a "Don Nico". La Fiscalía estatal trabaja en dos líneas de investigación: una relacionada a su activismo en redes sociales y la otra no fue difundida.

Por el momento, "Don Nico" se encuentra en grave estado de salud, mientras permanece internado en el Hospital de Celaya.