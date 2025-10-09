9 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Horror en México: un heladero fue atacado a balazos mientras realizaba una transmisión en vivo

"Don Nico" era conocido en redes sociales porque, además de promocionar su emprendimiento, era un portavoz de sus vecinos para elevar reclamos a las autoridades. Minutos antes del intento de homicidio, había dicho que temía por su vida.

Por
Don Nico había dicho que sentía miedo por su vida a raíz de las denuncias que realizaba por redes sociales. 

"Don Nico" había dicho que sentía miedo por su vida a raíz de las denuncias que realizaba por redes sociales. 

"Don Nico", un conocido heladero de Guanajuato, en México, fue atacado a balazos mientras realizaba una transmisión en vivo vía Facebook en la que denunciaba el mal estado de la ruta de su comunidad de Urireo, en el municipio de Salvatierra. Antes de recibir los tres disparos, el joven había dicho que temía que lo asesinaran por las denuncias que hacía en internet. Ahora, permanece en grave estado mientras lucha por su vida en el Hospital de Celaya.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
Te puede interesar:

Plan de paz en Gaza: Trump anticipó que la segunda fase incluirá "un desarme"

El joven no era un desconocido en Urireo. En su página de Facebook había cosechado miles de seguidores y no solo por promocionar su emprendimiento de heladero. Además, publicaba mensajes vecinales y denuncias sobre problemas locales, como el mal estado de las calles. Los habitantes lo consideraban un portavoz de la comunidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/codigosgto/status/1975717373924487355&partner=&hide_thread=false

“Hola Don Nico, me puede hacer el favor de publicar este mensaje a ver si le llega al delegado”, escribió un vecino, que denunciaba haber tenido un accidente a causa de un bache.

En el último tiempo, el heladero se había enfocado en denunciar el mal estado de las calles de Urireo. Publicaba diferentes advertencias y hasta impulsó una colecta para asumir él mismo la mejora del pavimento.

“Sabemos que hacer las denuncias o peticiones por redes no es lo formal, pero sí es un medio donde nos podemos manifestar y dar a conocer nuestras opiniones y que así los dirigentes también estén al tanto de todos los sucesos y nuestras necesidades”, escribió en Facebook.

Esta semana, mientras realizaba un nuevo video para denunciar el mal estado de la ruta en Urireo, "Don Nico" fue atacado a balazos por dos hombres que lo emboscaron en moto. El ataque quedó registrado porque el heladero justo estaba haciendo una transmición en vivo vía Facebook.

“Ya me mataron, corazón. Se me está yendo el aliento, me estoy muriendo, estoy tirado en el campo, te amo, dile a mis hijos que los amo”, decía el hombre a su familia, sin que la transmisión se cortara tras el ataque en el que recibió tres disparos en la pélvis, glúteo y pierna.

Hasta el momento, no hay detenidos por el intento de asesinato a "Don Nico". La Fiscalía estatal trabaja en dos líneas de investigación: una relacionada a su activismo en redes sociales y la otra no fue difundida.

Por el momento, "Don Nico" se encuentra en grave estado de salud, mientras permanece internado en el Hospital de Celaya.

Noticias relacionadas

Hamás entregó la lista de rehenes para liberar: quiénes son.

Quiénes son los rehenes que planea liberar Hamás en medio de su acuerdo con Israel

Israel aceptó retirar sus tropas de la mayor parte de Gaza.

Cómo quedaría el mapa de Medio Oriente tras el acuerdo de paz entre Israel y Hamás

Eitan Horn, David Cunio y Ariel Cunio, los tres rehenes argentinos que siguen vivos.

Quiénes son los rehenes argentinos que Hamás liberará tras el acuerdo de paz

El presidente egipcio Anwar al-Sadat, el mandatario norteamericano James Carter y el primer ministro israelí Menachem Begin en la histórica firma del tratado de paz entre ambos países de Medio Oriente en 1979.

Acuerdo de paz entre Hamás e Israel: los antecedentes de los tratados en un conflicto histórico

La guerra ha terminado por completo, aseguró el dirigente de Hamás, Khalil Al-Hayya.

Hamás confirmó el fin de la guerra con Israel: cuáles son los pasos a seguir

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, junto al presidente de Francia, Emmanuel Macron.

Europa celebró el acuerdo Israel-Hamás e insiste en la solución de los dos Estados

Rating Cero

Spider-Man: Brand New Day genera mucha expectativa en los fanáticos.
play

La filtración de una foto del set de Spider-Man: Brand New Day confirmó un regreso a Marvel

El conductor reflexionó sobre las pérdidas personales y su carrera profesional. 

Hernán Drago habló del mal momento que atraviesa: "Tuvimos una..."

La Voz Argentina terminará antes para que empiece MasterChef Celebrity.

Telefe adelantó la final de La Voz Argentina para estrenar antes MasterChef Celebrity

Thiago se reencontró con sus hijas tras una larga recuperación.

Video: Thiago Medina se reencontró con sus hijas tras un mes internado

Lali Espósito hará dos shows en el estadio de River Plate, el club de sus amores.

Lali Espósito hará dos shows en River: cuándo serán y dónde comprar las entradas

play

Los Caballeros de la Quema: "Ojalá nuestras canciones sirvan de abrigo en épocas bravas"

últimas noticias

play
Charly García y Sting son amigos desde 1988, cuando compartieron escenario durante la gira mundial de Amnistía Internacional.

"In The City": cómo es el nuevo tema que Charly García hizo junto a Sting

Hace 26 minutos
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Plan de paz en Gaza: Trump anticipó que la segunda fase incluirá "un desarme"

Hace 56 minutos
Un parricidio que conmocionó al partido de Malvinas Argentinas.

Horror en Malvinas Argentinas: discutió con su padre por cigarrillos y lo mató martillazos

Hace 1 hora
Electrolux representa uno de los ejes industriales del país en lo que respecta a la línea blanca nacional.

Una importante empresa de electrodomésticos suspendió a 400 trabajadores

Hace 1 hora
play
Spider-Man: Brand New Day genera mucha expectativa en los fanáticos.

La filtración de una foto del set de Spider-Man: Brand New Day confirmó un regreso a Marvel

Hace 2 horas