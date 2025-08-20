Macabro hallazgo en México: encontraron seis cabezas humanas al costado de la ruta Un hombre que circulaba por la zona advirtió la escena y dio aviso inmediato a la Policía. Junto a la terrorífica escena también dejaron escrito un amenazante mensaje. Por







Encontraron seis cabezas humanas en México.

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Tlaxcala, México, reveló este martes el macabro descubrimiento de seis cabezas humanas abandonadas cerca de una carretera que conecta los estados de Puebla y Tlaxcala.

De acuerdo con lo que informó la fiscalía en un comunicado, se abrió una carpeta de investigación tras el hallazgo de las extremidades encefálicas. "Al tomar conocimiento de los hechos, agentes de la Policía de Investigación y peritos del Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) se trasladaron al lugar para realizar las primeras indagatorias", señaló la dependencia.

Las autoridades iniciaron una investigación tras localizar los restos en un sector aledaño a la vía, pero todavía no se determinó si allí se cometieron los crímenes. Se estima que se trataría de un ajuste de cuentas, aunque tratan de determinar responsabilidades.

Medios locales relataron un automovilista que transitaba por la zona alrededor de las 7:00 horas (hora local) alertó a las autoridades tras encontrar un costal sospechoso. Minutos después, efectivos de la policía municipal confirmaron el contenido del paquete y acordonaron el área, a la espera de la llegada de peritos, así como de refuerzos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano.