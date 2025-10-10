¿El huevo puede tener un embrión de dinosaurio? El furor por el streaming paleontológico desde Río Negro

Los paleontólogos hablaron en exclusivo en "Andate a Dormir Vos" por la pantalla de C5N, y contaron todos los detalles de la primera expedición transmitida en vivo de la historia en Argentina. "Encontrar eso fue una locura para todos, cada hallazgo se festeja en grupo", expresaron.

Esta última semana, miles de niños, niñas y adultos se sumaron a l streaming de los paleontólogos del Conicet que realizan desde Río Negro para mostrar en primera persona su trabajo. Como si fuera una máquina del tiempo, los científicos se transportaron 70 millones de años atrás para poder encontrar un huevo en perfecto estado, que podría pertenecer a un dinosaurio carnívoro y, tal vez, contener un embrión dentro.

La Expedición Cretácica I se realiza a unos 50 kilómetros de la localidad de General Roca, en la provincia de Río Negro, compuesta por científicos del Conicet en colaboración con la Fundación Azara y la National Geographic Society. Desde que prendieron el stream, desde el canal en YouTube "Paleocueva Lacev ", recibieron miles de vistas y se volvieron una tendencia en cuestión de horas.

Similar, pero diferente al anterior streaming del Conicet, en el fondo del Mar Argentino, los paleontólogos armaron esta campaña con mucha paciencia y el apoyo de muchas personas, quienes los ayudaron para poder cumplir un sueño: poder contagiar la pasión por su trabajo a otros paleoñoños, como los llaman ellos a quienes tienen esa curiosidad por la era de los dinosaurios.

NOS EXPLOTÓ A TODOS EL CEREBRO! Lo conservado de ese huevo! TENDRÁ AL PICHÓN DE DINO CARNÍVORO FOSILIZADO DENTRO???????? Espectacular cierre del 2do día de la Expedición Cretácica, paleo-stream que superó todas mis espectativas. #CONICET #PALEOSTREAM pic.twitter.com/CPJthIIwpM

En diálogo con el programa "Andate a Dormir Vos" , por la pantalla de C5N , el grupo de paleontólogos brindó detalles sobre uno de sus descubrimientos más sorprendentes: un huevo de dinosaurio en perfecto estado. Federico Agnolin , el descubridor de esta pieza, expresó que en gran parte de la Patagonia se encuentran fósiles de dinosaurios, y hay muchos huevos, pero mayormente de herbívoros de cuello largo.

"En este caso encontramos un huevo muy raro, de dinosaurio carnívoro, de características muy extrañas, por primera vez un huevo de ese tipo, que esperemos, nos cuenten un montón de cosas", aseguró Federico, aunque aclaró que deberán estudiar más el huevo para poder confirmar o no si tiene un embrión dentro, algo que esperan con mucha expectativa.

Por su parte, la paleontóloga Julia D'Angelo expresó que a pesar de que no todos los científicos estudien lo mismo, encontrar el huevo "fue una locura para todos, cada hallazgo se festeja en grupo. El momento lo compartimos todos el alucinante".

Cómo es el tipo de dinosaurio hadrosaurio que encontrarnos en el vivo?

Así, similar a este Huallasaurus. Expuesto en el Museo Argentino de Ciencias Naturales

Dibujo @Gabrielluislio pic.twitter.com/kqSGSHNFkH — Lab. A. Comparada y Evolución de los Vertebrados (@LACEV_MACN) October 9, 2025

Una vez terminada la campaña, los fósiles viajan a Buenos Aires para ser estudiados en el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, pero después retornan a la provincia de Río Negro, donde el gobierno provincial decide en qué museo quedarán.

Los paleontólogos explicaron que Ley N° 25.743, de "Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico" establece que todos los fósiles encontrados en Argentina son parte del Patrimonio Cultural de la Nación y su extracción solo puede ser realizada por especialistas autorizados por el Estado. "Los fósiles son patrimonio, son propiedad de todos los argentinos", sentenciaron.