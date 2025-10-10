10 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

¿El huevo puede tener un embrión de dinosaurio? El furor por el streaming paleontológico desde Río Negro

Los paleontólogos hablaron en exclusivo en "Andate a Dormir Vos" por la pantalla de C5N, y contaron todos los detalles de la primera expedición transmitida en vivo de la historia en Argentina. "Encontrar eso fue una locura para todos, cada hallazgo se festeja en grupo", expresaron.

Por

El stream finaliza este viernes pero la campaña continúa unos días más. 

Esta última semana, miles de niños, niñas y adultos se sumaron al streaming de los paleontólogos del Conicet que realizan desde Río Negro para mostrar en primera persona su trabajo. Como si fuera una máquina del tiempo, los científicos se transportaron 70 millones de años atrás para poder encontrar un huevo en perfecto estado, que podría pertenecer a un dinosaurio carnívoro y, tal vez, contener un embrión dentro.

El cáncer de colon es un tipo de cáncer que se forma en los tejidos del colon.
Te puede interesar:

Cáncer de colon: revelaron cuál es el síntoma en adultos jóvenes que suele subestimarse

La Expedición Cretácica I se realiza a unos 50 kilómetros de la localidad de General Roca, en la provincia de Río Negro, compuesta por científicos del Conicet en colaboración con la Fundación Azara y la National Geographic Society. Desde que prendieron el stream, desde el canal en YouTube "Paleocueva Lacev", recibieron miles de vistas y se volvieron una tendencia en cuestión de horas.

Similar, pero diferente al anterior streaming del Conicet, en el fondo del Mar Argentino, los paleontólogos armaron esta campaña con mucha paciencia y el apoyo de muchas personas, quienes los ayudaron para poder cumplir un sueño: poder contagiar la pasión por su trabajo a otros paleoñoños, como los llaman ellos a quienes tienen esa curiosidad por la era de los dinosaurios.

Embed

En diálogo con el programa "Andate a Dormir Vos", por la pantalla de C5N, el grupo de paleontólogos brindó detalles sobre uno de sus descubrimientos más sorprendentes: un huevo de dinosaurio en perfecto estado. Federico Agnolin, el descubridor de esta pieza, expresó que en gran parte de la Patagonia se encuentran fósiles de dinosaurios, y hay muchos huevos, pero mayormente de herbívoros de cuello largo.

"En este caso encontramos un huevo muy raro, de dinosaurio carnívoro, de características muy extrañas, por primera vez un huevo de ese tipo, que esperemos, nos cuenten un montón de cosas", aseguró Federico, aunque aclaró que deberán estudiar más el huevo para poder confirmar o no si tiene un embrión dentro, algo que esperan con mucha expectativa.

Por su parte, la paleontóloga Julia D'Angelo expresó que a pesar de que no todos los científicos estudien lo mismo, encontrar el huevo "fue una locura para todos, cada hallazgo se festeja en grupo. El momento lo compartimos todos el alucinante".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LACEV_MACN/status/1976395313465409668&partner=&hide_thread=false

Una vez terminada la campaña, los fósiles viajan a Buenos Aires para ser estudiados en el Museo Argentino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, pero después retornan a la provincia de Río Negro, donde el gobierno provincial decide en qué museo quedarán.

Los paleontólogos explicaron que Ley N° 25.743, de "Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico" establece que todos los fósiles encontrados en Argentina son parte del Patrimonio Cultural de la Nación y su extracción solo puede ser realizada por especialistas autorizados por el Estado. "Los fósiles son patrimonio, son propiedad de todos los argentinos", sentenciaron.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Con esta medida se propone recomponer sueldos del sector actualizando los ingresos conforme a la inflación. Se exige restituir los fondos recortados y cumplir con la Ley 27.614 de Financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Media sanción para la emergencia en ciencia y tecnología: "No queremos ser la última generación de científicos"

Se puede mirar en vivo entre el 6 y 10 de octubre por YouTube.
play

Nuevo streaming del Conicet: lograron extraer la parte del pie de un dinosaurio

Este depredador habría alcanzado los 6 metros de longitud.

Así era Vitosaura, el dinosaurio carnívoro de seis metros descubierto en La Rioja

El Gobierno acelera la privatización de Nucleoeléctrica, limitando la soberanía y autonomía de Argentina

Del superávit a la privatización: qué pasará con Nucleoeléctrica Argentina

La científica fue nombrada Mensajera de la Paz de la ONU.

Murió Jane Goodall, quien dedicó su vida al estudio del los chimpancés y el cuidado del ambiente

play

Triple femicidio de Florencio Varela: el fiscal confirmó que cobra más fuerza que el móvil del crimen fue el robo de droga

Rating Cero

Occhiato quiere seguir en la televisión.

Nico Occhiato habló sobre sus futuros proyectos con Telefe tras el final de La Voz Argentina

Drago se separó de su pareja tras cuatro años.

Hernán Drago anunció su separación: "No somos compatibles en este momento"

El matrimonio, que duró poco menos de dos años, surgió tras una relación intermitente que comenzó en 2016.

Es confundador de DreamWorks y ahora se divorcia de su esposo 50 años menor: se disputan 9000 millones de dólares en juego

¿Cuál es la película que aborda la desigualdad y la lucha con mucho drama?
play

Cuál es la película que aborda la desigualdad y la lucha con mucho drama: es de lo más visto en Netflix

Ahora llegó una película de historia, se trata de Godzilla y Kong: El nuevo imperio, la producción cinematográfica estadounidense de 2024 que está causando furor en Netflix.
play

Sigue la historia: cuál es la trama de Godzilla y Kong, el nuevo imperio, la película que sorpende a todos en Netflix

Romina y Thiago fueron compañeros en Gran Hermano 2022.

Romina Uhrig contó cómo fue el encuentro Thiago Medina con sus hijas tras la internación

últimas noticias

play

¿El huevo puede tener un embrión de dinosaurio? El furor por el streaming paleontológico desde Río Negro

Hace 22 minutos
“Donald Trump cerró nuestro gobierno, denunció Warren. 

Una senadora demócrata presentó un proyecto para frenar salvataje financiero de EEUU a Argentina

Hace 54 minutos
Occhiato quiere seguir en la televisión.

Nico Occhiato habló sobre sus futuros proyectos con Telefe tras el final de La Voz Argentina

Hace 1 hora
La reina de la gimnasia pasó por Buenos Aires

Simone Biles recibió el calor de Argentina: la ídola de chicas y jóvenes se despidió de Buenos Aires a todo trapo

Hace 1 hora
Drago se separó de su pareja tras cuatro años.

Hernán Drago anunció su separación: "No somos compatibles en este momento"

Hace 1 hora