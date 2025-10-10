10 de octubre de 2025 Inicio
Doble femicidio en Bahía Blanca: detuvieron a un hombre familiar de las víctimas

Se trata de Maximiliano Velázquez, pariente de Adriana Miriam Velázquez y Mariana Belén Bustos, cuyos cuerpos aparecieron calcinados dentro de la casa donde vivían. "El acusado es el primo de mi mamá", relató el hijo de Adriana.

Adriana Velázquez de 52 años y su hija Mariana Bustos de 25 vivían en el barrio Thompson.

Triple femicidio de Florencio Varela: el fiscal confirmó que cobra más fuerza que el móvil del crimen fue el robo de droga

Los vecinos testificaron que vieron salir cerca de las 23 horas a un hombre de la casa, momentos antes que comenzara el incendio, en una moto. El sospechoso ya fue detenido y declaró que estuvo en la casa, pero que se fue cerca de las once de la noche.

El hombre fue identificado como Maximiliano Velázquez, primo de Adriana y tío de Mariana, la Policía realizó un allanamiento en su domicilio y encontraron la motocicleta de color rojo, que aparentemente coincide con el testimonio brindado por los vecinos.

Adriana Velázquez de 52 años y su hija Mariana Bustos, de 25




Además, en los momentos previos al incendio, los vecinos contaron que escucharon un estruendo, muy similar al de un arma de fuego, cerca de las 22:30.

"Sabemos que hay una persona sospechosa, que es familiar, primo de mi mamá", expresó Leandro Bustos en diálogo con C5N desde Bahía Blanca y contó que "siempre fue una familia tranquila, nunca tuvo problemas con nadie".

Velázquez había enviudado hacía 2 años, trabajaba como personal de limpieza de viviendas y compartían la casa junto con su hija quien se dedicaba a la venta de comidas a través de viandas.

"Mi vieja era cariñosa, como cualquier madre, atenta, que te invita a comer y te hace la comida que a vos te encanta", recordó Leandro entre lágrimas. Por el grado de destrucción del fuego en la casa apareció un celular, pero por el momento no pudieron identificar si pertenecía a Mariana o Adriana.

En relación con la detonación que escucharon vecinos antes del incendio, el hijo de la víctima explicó que no están seguros de que haya sido producto de un arma de fuego. "Se escucha, pero también pudo haber sido un desodorante que haya reventado", añadió. El velatorio de ambas mujeres se realizará durante el transcurso de la jornada del viernes 10.

