Quién es "El Inmortal", el ladrón que intentó robarle a un policía y terminó baleado en Ramos Mejía

Con 10 disparos, el agente evitó que le robaran en Ramos Mejía e hirió a Marcelo David González, quien tiene antecedentes de hace más de 20 años. El cómplice que acompañaba al delincuente de 41 años se fugó.

El ladrón detenido tras el tiroteo con un policía bonaerense , a quien le había intentado robar, se llama Marcelo David González , tiene 41 años y es vecino de El Palomar, en Morón. Tras recibir más de 10 disparos en su dirección de parte del agente y sobrevivir se lo apoda "El Inmortal" .

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Junto a un cómplice, que se dio a la fuga, intentaron robarle al jefe de calle de la Comisaría Don Bosco , Diego Méndez, y el titular del Grupo Táctico Operativo (GTO) se resistió a los tiros hasta que González quedó tirado en la vereda. Su lista de antecedentes comienza en 2004.

El hombre de 41 años tiene registradas causas por encubrimiento, portación ilegal de arma de guerra y resistencia a la autoridad de 2021 ; encubrimiento y robo calificado de 2015 ; homicidio de 2008 ; tentativa de robo calificado de 2008 ; tenencia ilegal de arma de guerra de 2004 . Aún así, estaba legalmente en libertad, no se encontraba prófugo.

Al ser detenido le secuestraron un arma bersa calibre .380 con cinco municiones que tenía pedido de secuestro activo desde el 19 de junio de 2025 y un auto Peugeot 208 con pedido de secuestro activo por robo automotor desde el 6 de marzo de 2026.

González fue internado en el Hospital Güemes de Haedo y se encuentra detenido por los delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego, portación ilegal de arma de guerra y encubrimiento agravado .

Cómo fue el tiroteo de los dos delincuentes con el oficial Diego Méndez

El hecho ocurrió cerca de las 20 del viernes cuando el oficial Diego Méndez, jefe del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la comisaría de Don Bosco, fue abordado por dos hombres en el cruce de las calles Rosales y Fray Cayetano.

Los delincuentes, que se movilizaban en un Peugeot 208, le exhibieron un arma de fuego a través de la ventanilla y lo amenazaron con robarle su camioneta, una Volkswagen T-Cross.

Méndez se identificó como un policía y sacó su arma reglamentaria calibre 9 milímetros, que utilizó para mantener un enfrentamiento con los ladrones. Según el recuento hecho por los sonidos del video de las cámaras de seguridad, el efectivo disparó 10 veces mientras que el atacante otras tres.

la fiscal Cecilia Pérez, de la UFI N° 20 de La Matanza, dispuso que las pericias queden a cargo de Gendarmería Nacional y no tomó medidas contra el policía, al considerar que actuó en legítima defensa.