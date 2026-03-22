22 de marzo de 2026 Inicio
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Violento tiroteo en Ramos Mejía entre un policía y dos ladrones: un detenido

El oficial Diego Méndez fue abordado por los delincuentes armados. Extrajo su arma e inició un enfrentamiento, en el que hirió de gravedad a uno de los asaltantes, que cuenta con un largo prontuario. Su cómplice escapó.

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Para la Justicia, el policía actuó en legítima defensa y no se levantaron cargos en su contra.

C5N

Un agente de la Policía de la provincia de Buenos Aires, quien no se encontraba de servicio, se enfrentó a tiros con dos delincuentes que intentaron robarle el auto en la localidad de Ramos Mejía, en el partido de La Matanza. Uno de los acusados fue detenido, mientras que su cómplice escapó. El efectivo, en tanto, resultó ileso y no se adoptaron medidas en su contra por el enfrentamiento.

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El hecho ocurrió cerca de las 20 del viernes cuando el oficial Diego Méndez, jefe del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la comisaría de Don Bosco, fue abordado por dos hombres en el cruce de las calles Rosales y Fray Cayetano.

Los delincuentes, que se movilizaban en un Peugeot 208, le exhibieron un arma de fuego a través de la ventanilla y lo amenazaron con robarle su camioneta, una Volkswagen T-Cross.

Méndez se identificó como un policía y sacó su arma reglamentaria calibre 9 milímetros, que utilizó para mantener un enfrentamiento con los ladrones. Según el recuento hecho por los sonidos del video de las cámaras de seguridad, el efectivo disparó 10 veces mientras que el atacante otras tres.

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En el tiroteo resultó herido Marcelo David González, de 41 años, quien recibió un disparo en el pecho y un roce de bala en la cara. En su poder, tenía una pistola Bersa calibre .380 con cinco municiones, que tenía pedido de secuestro activo desde junio de 2025 por un robo denunciado en una comisaría de San Martín.

Fue internado en el Hospital Güemes de Haedo y se encuentra detenido por los delitos de robo agravado por el uso de arma de fuego, portación ilegal de arma de guerra y encubrimiento agravado.

Por otro lado, la fiscal Cecilia Pérez, de la UFI N° 20 de La Matanza, dispuso que las pericias queden a cargo de Gendarmería Nacional y no tomó medidas contra el policía, al considerar que actuó en legítima defensa.

El cómplice de González, en tanto, logró escapar y es buscado por las autoridades.

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