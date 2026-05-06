6 de mayo de 2026 Inicio
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Golpe al narcotráfico en Santa Fe: interceptaron una avioneta y secuestraron 400 kilos de cocaína

Un operativo coordinado por PFA y la PROCUNAR desarticuló una organización narco en la localidad santafesina de Vera. Además de la incautación de la droga, se detuvo a ocho personas, incluidos dos pilotos bolivianos.

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El operativo se realizó en una pista clandestina en el establecimiento Don Julio en Santa Fe. 

El operativo se realizó en una pista clandestina en el establecimiento Don Julio en Santa Fe. 

La Policía Federal Argentina (PFA) interceptó una avioneta repleta de droga y atrapó a una banda de narcotraficantes en plena pista clandestina en la localidad de Vera, al norte de la provincia de Santa Fe. En un operativo conjunto con la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), se secuestraron 400 kilos de cocaína y se detuvo a ocho personas, incluidos dos pilotos bolivianos.

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La investigación comenzó hace 45 días por parte de la DEA (Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos) y, gracias a la intervención del Fiscal Federal Matías Scilabra y el Juzgado Federal de Garantías N°1 de Rosario, encabezado por Carlos Vera Barros, se desplegaron brigadas de vigilancia en la zona.

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La operación se llevó a cabo cuando los efectivos identificaron el arribo de una aeronave Cessna 210 en un predio próximo al establecimiento Don Julio, en Vera, un campo conocido en la zona. Los efectivos de brigada aseguraron el perímetro de la pista clandestina y procedieron a la captura de los implicados.

Además de la incautación de la droga, se detuvo a ocho personas, incluidos dos pilotos bolivianos, y se secuestraron dos camionetas (una Toyota Hilux y una Ford Ranger), dos camiones (Ford Cargo y Fiat Iveco), equipos de comunicación, una antena satelital Starlink, celulares y bidones de combustible, todos elementos utilizados para la logística de la banda.

A su vez, se procedió a realizar allanamientos en viviendas ligadas a los acusados, tanto en Santa Fe como en Corrientes, abarcando sectores urbanos y rurales y, sobre todo, la Hidrovía del Paraná. El operativo fue un duro golpe a las rutas del narcotráfico en el norte santafesino, mientras la Justicia Federal investiga el alcance de la red y sus posibles nexos internacionales.

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