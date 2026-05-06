El abogado de Pequeño J afirmó que su defendido declarará para demostrar su inocencia

En diálogo exclusivo con C5N, el representante legal del joven peruano de 20 años acusado por el triple femicidio de Florencio Varela aseguró que su cliente quiere contar su versión de los hechos, aportar detalles y desligarse de las acusaciones en su contra.

En diálogo exclusivo con De Una, Lucas Contreras Alderete , el representante legal de Tony Janzen Valverde, alias Pequeño J , acusado por el triple femicidio de Florencio Varela, aseguró que su cliente quiere contar su versión de los hechos, aportar detalles y desligarse de las acusaciones en su contra.

El abogado defensor habló sobre el futuro judicial del narco peruano extraditado a la Argentina y generó debate por las afirmaciones que realizó respecto a los pedidos de su defendido. “ Vamos a pedir la excarcelación de Valverde ”, lanzó el defensor de Pequeño J. En ese sentido, Contreras Alderete reveló en exclusiva que tuvo una conversación profunda con su cliente y que tras un pedido estratégico de la defensa, se negó a declarar ayer ante la Justicia.

“Tuvimos una charla más profunda y detallada con Tony en el penal de Marcos Paz. La defensa tuvo contacto por primera vez con el imputado ayer, minutos antes de la declaración indagatoria. Por eso mismo se negó a declarar. La indicación fue exclusivamente mía, pero él — Pequeño J— quiere contar su verdad" , explicó.

En ese mismo sentido, agregó: “Tony Valverde quiere hacerle saber a todos que él no cometió este crimen, es inocente”, sostuvo Contreras Alderete y redobló la apuesta sosteniendo que su cliente es inocente de culpa y cargo y está dispuesto a probarlo ante la Justicia y va a solicitar su excarcelación y, como mínimo, esperar el debido proceso gozando de su libertad.

“Mi defendido quiere hablar y dar a conocer su verdad ante la opinión pública. Va a brindar detalles de lo que sabe y de todo aquello que no hizo”, aseguró el abogado. Al ser consultado sobre si su cliente conoce quién fue el autor del triple crimen de Florencio Varela, el letrado respondió que esa instancia de conversación aún no se alcanzó y que, por el momento, desconoce esa información.

Asimismo, el letrado indicó que se estima que para la semana próxima ya estará lista la declaración indagatoria de Janzen Valverde y sostuvo que no existe peligro de fuga por parte del acusado. "El desafío está en justificar el riesgo de fugas procesales y entorpecimiento de la investigación", explicó y añadio: "Una prisión preventiva debe tener un grado muy alto de indicio de culpabilidad acompañado de material probatorio, no hay pruebas contundentes para mantenerlo en prisión".

Pequeño J - PFA

Por último, Contreras sostuvo que las evidencias que incriminan a Tony Janzen provienen de declaraciones testimoniales. "Esas declaraciones pertenecen, casualmente, a otros imputados. Por eso me permito dudar: ¿no estarán estas personas desviando la investigación para obtener beneficios procesales", indagó el abogado con más de 15 años de trayectoria en defensa penal.

Según consta en la causa, Pequeño J aparece junto a una de las víctimas, Lara Morena Gutiérrez, en una grabación de una cámara de seguridad. "Lo primero que le pregunté fue si conocía a las víctimas, y me respondió que sí: solía frecuentarlas, aunque aseguró que mantenía una relación correcta con ellas. Además, expresó que lamenta profundamente la pérdida de las chicas", reveló el abogado defensor.