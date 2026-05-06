6 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

El abogado de Pequeño J afirmó que su defendido declarará para demostrar su inocencia

En diálogo exclusivo con C5N, el representante legal del joven peruano de 20 años acusado por el triple femicidio de Florencio Varela aseguró que su cliente quiere contar su versión de los hechos, aportar detalles y desligarse de las acusaciones en su contra.

Por
Pequeñ J expresó que lamenta profundamente la pérdida de las chicas

Pequeñ J expresó que "lamenta profundamente la pérdida de las chicas", aseguró su abogado.

Martin Mejia (AP)

En diálogo exclusivo con De Una, Lucas Contreras Alderete, el representante legal de Tony Janzen Valverde, alias Pequeño J, acusado por el triple femicidio de Florencio Varela, aseguró que su cliente quiere contar su versión de los hechos, aportar detalles y desligarse de las acusaciones en su contra.

Te puede interesar:

Triple crimen en Florencio Varela: se enfrentaron en vivo el abogado de Pequeño J y la querella

El abogado defensor habló sobre el futuro judicial del narco peruano extraditado a la Argentina y generó debate por las afirmaciones que realizó respecto a los pedidos de su defendido. “Vamos a pedir la excarcelación de Valverde”, lanzó el defensor de Pequeño J. En ese sentido, Contreras Alderete reveló en exclusiva que tuvo una conversación profunda con su cliente y que tras un pedido estratégico de la defensa, se negó a declarar ayer ante la Justicia.

“Tuvimos una charla más profunda y detallada con Tony en el penal de Marcos Paz. La defensa tuvo contacto por primera vez con el imputado ayer, minutos antes de la declaración indagatoria. Por eso mismo se negó a declarar. La indicación fue exclusivamente mía, pero él —Pequeño J— quiere contar su verdad", explicó.

En ese mismo sentido, agregó: “Tony Valverde quiere hacerle saber a todos que él no cometió este crimen, es inocente”, sostuvo Contreras Alderete y redobló la apuesta sosteniendo que su cliente es inocente de culpa y cargo y está dispuesto a probarlo ante la Justicia y va a solicitar su excarcelación y, como mínimo, esperar el debido proceso gozando de su libertad.

“Mi defendido quiere hablar y dar a conocer su verdad ante la opinión pública. Va a brindar detalles de lo que sabe y de todo aquello que no hizo”, aseguró el abogado. Al ser consultado sobre si su cliente conoce quién fue el autor del triple crimen de Florencio Varela, el letrado respondió que esa instancia de conversación aún no se alcanzó y que, por el momento, desconoce esa información.

Asimismo, el letrado indicó que se estima que para la semana próxima ya estará lista la declaración indagatoria de Janzen Valverde y sostuvo que no existe peligro de fuga por parte del acusado. "El desafío está en justificar el riesgo de fugas procesales y entorpecimiento de la investigación", explicó y añadio: "Una prisión preventiva debe tener un grado muy alto de indicio de culpabilidad acompañado de material probatorio, no hay pruebas contundentes para mantenerlo en prisión".

Pequeño J - PFA

Por último, Contreras sostuvo que las evidencias que incriminan a Tony Janzen provienen de declaraciones testimoniales. "Esas declaraciones pertenecen, casualmente, a otros imputados. Por eso me permito dudar: ¿no estarán estas personas desviando la investigación para obtener beneficios procesales", indagó el abogado con más de 15 años de trayectoria en defensa penal.

Según consta en la causa, Pequeño J aparece junto a una de las víctimas, Lara Morena Gutiérrez, en una grabación de una cámara de seguridad. "Lo primero que le pregunté fue si conocía a las víctimas, y me respondió que sí: solía frecuentarlas, aunque aseguró que mantenía una relación correcta con ellas. Además, expresó que lamenta profundamente la pérdida de las chicas", reveló el abogado defensor.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Tony Janzen Valverde Victoriano rechazóvínculos con los asesinatos. 

Pequeño J declaró por videollamada: negó su participación en el triple homicidio

La Justicia espera profundizar las conexiones del caso con organizaciones criminales de mayor envergadura.
play

Triple crimen narco en Florencio Varela: identificaron a tres nuevos sospechosos

play

Triple crimen narco: Pequeño J llegó a la Argentina y quedó detenido en el penal de Marcos Paz

La Policía Federal prepara la llegada de Pequeño J tras meses de espera.

Crimen narco en Florencio Varela: extraditan a Pequeño J, acusado de triple femicidio

El hombre viajaba solo y sin autorización para transportar las ampollas de fentanilo. 

Contrabando: Gendarmería detuvo a un taxista con más de 300 ampollas de fentanilo

un magnate de la india ofrecio salvar a los 80 hipopotamos de la coca de pablo escobar

Un magnate de la India ofreció salvar a los 80 "hipopótamos de la coca" de Pablo Escobar

Rating Cero

Eva tiene 31 años y nació en Lanús. ¿Será la próxima Wonder Woman?

Artes marciales y entrenamiento: el video que alimenta los rumores de Eva de Dominici como la Mujer Maravilla

El actor chileno blanqueó la pasión de los chicos sobre la Selección argentina.

La picante confesión Benjamín Vicuña sobre sus hijos con Pampita: "Se autoperciben..."

Estalló el escándalo entre Adabel Guerrero y Martín Lamela.

Revelaron cómo reaccionó Martín Lamela ante la infidelidad de Adabel Guerrero

Puede verse a la presentadora más lúcida y espléndida que nunca, con casi cien años de vida. Un ejemplo de constancia, autocuidado y también de la importancia de mantenerse activa y sociable para una mejor longevidad.

Tranquilidad tras su ausencia: se filtró el estado de salud de Mirtha Legrand

Qué dijeron Gonzalo Heredia y Brenda Gandini sobre los rumores de separación. 

¿Gonzalo Heredia y Brenda Gandini están separados?: qué dijo la famosa pareja

El periodista bromeó con sus seguidores sobre su pareja.

"La que roba soy yo": el insólito ida y vuelta de Sabrina Rojas y José Chatruc

últimas noticias

Menem ratificó su apoyo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. 

Menem desmiente su salto al gabinete y busca sesionar en Diputados

Hace 8 minutos
Pequeñ J expresó que lamenta profundamente la pérdida de las chicas, aseguró su abogado.

El abogado de Pequeño J afirmó que su defendido declarará para demostrar su inocencia

Hace 25 minutos
Eva tiene 31 años y nació en Lanús. ¿Será la próxima Wonder Woman?

Artes marciales y entrenamiento: el video que alimenta los rumores de Eva de Dominici como la Mujer Maravilla

Hace 35 minutos
El actor chileno blanqueó la pasión de los chicos sobre la Selección argentina.

La picante confesión Benjamín Vicuña sobre sus hijos con Pampita: "Se autoperciben..."

Hace 42 minutos
Fábrica en El Palomar.

La fábrica del segundo auto más vendido de Argentina volverá a frenar su producción

Hace 50 minutos