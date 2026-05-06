6 de mayo de 2026 Inicio
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Tragedia en la Ruta 40: murieron un adolescente y una mujer por el vuelco de una camioneta

El hecho se produjo cuando el conductor, quien debió ser asistido, perdió el control del vehículo. Ambas víctimas fallecieron pese a que fueron asistidas en distintos hospitales.

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El hecho se produjo en la Ruta Nacional 40.

El hecho se produjo en la Ruta Nacional 40.

Al menos dos personas murieron por el vuelco de una camioneta sobre la Ruta Nacional 40, cerca de la localidad santacruceña de 28 de Noviembre. Entre las víctimas se encuentra un menor de 13 años que permanecía internado en estado crítico en un hospital.

El operativo se realizó en una pista clandestina en el establecimiento Don Julio en Santa Fe. 
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El hecho se produjo en el tramo que enlaza Turbio Viejo con Rospentek, a unos 15 kilómetros de 28 de Noviembre, donde el conductor de la camioneta perdió el control y volcó en la ruta. En el vehículo viajaban dos adultos y cuatro menores, entre ellos el adolescente fallecido, quien era amigo de uno de los hijos de la familia y se encontraba internado en el Hospital Regional de Río Gallegos.

Vuelco Ruta 40
El hecho se produjo en la Ruta 40.

El hecho se produjo en la Ruta 40.

En tanto, la otra persona que murió fue identificada como Verónica Correa, quien había sido asistida en el hospital de Río Turbio con heridas graves. El resto de los ocupantes sufrió lesiones de distinta consideración, como politraumatismos, una fractura de tibia y una lesión en la clavícula, aunque ninguno fue trasladado fuera de la región.

En este marco, las autoridades iniciaron una investigación y advirtieron que el hecho podría haberse producido debido a un cansancio del conductor de la camioneta, quien integra la Guardia Civil Militar de Rospentek y también fue asistido por un grupo de médicos. Los investigadores señalaron que las condiciones de circulación eran buenas al momento del hecho, ya que no se registraba hielo, lluvia ni animales sueltos sobre la calzada.

Accidente fatal en Tornquist: cuatro muertos tras un choque frontal entre dos autos

Cuatro personas murieron y tres resultaron heridas el domingo tras un choque frontal entre dos automóviles en la ruta provincial 76, a la altura de Tornquist. El accidente sucedió cerca de las 7.30 en el sector conocido como Abra de la Ventana, donde un Citroën C3 y un Ford Focus colisionaron por causas que la Justicia intenta establecer.

Las autoridades identificaron a las víctimas fatales como Talía Araceli Mansilla (29 años), María de los Milagros Chirinos (28) y Laura Camila Díaz Sandoval (26), quienes murieron de forma instantánea. El cuarto fallecido es Ezequiel Agustín Quaglio (31), quien perdió la vida poco después en el Hospital Municipal de Tornquist a causa de la gravedad de sus lesiones.

Los heridos son Alejandro Daniel Prezzi (47) y Griselda Buchanan (47), ocupantes del Ford Focus, junto a Juan Ignacio Daulerio (28), conductor del Citroën. Los tres sobrevivientes reciben atención médica en el nosocomio local tras un masivo despliegue de emergencia que incluyó a bomberos, policías y personal de Defensa Civil.

El impacto frontal dejó a uno de los rodados sobre la banquina y al otro sobre la calzada con destrucción total en sus estructuras. Los equipos de rescate trabajaron durante varias horas en la asistencia a los damnificados y en la preservación de la escena para el inicio de las tareas científicas.

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