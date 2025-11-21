Mendoza: una mujer iba en bicicleta, se le atravesó un perro, se asustó, cayó y murió La ciclista falleció tras sufrir un paro cardiorrespiratorio, a pesar de las maniobras que le realizó el personal del SEC, en Malargüe. Por







La ciclista murió a los 60 años. Redes sociales

Una ciclista de 60 años falleció en Malargue, localidad de Mendoza, luego de que un perro se le cruzara en el camino, le haga perder el equilibrio y caer al suelo donde sufrió una descompensación.

El accidente ocurrió el jueves a las 17:35 y fue informado por vecinos que viven en la zona de las calles Los Choiqueros y Martín Zapata, en el departamento del Sur provincial, según indicó el Ministerio de Seguridad y Justicia.

De acuerdo con el reporte oficial, la víctima, identificada como S.D, circulaba sola en bicicleta por calle Los Choiqueros en dirección de sur a norte, precisó el parte policial.

Después de atravesar la intersección con Martín Zapata, un perro de pelaje negro habría cruzado la calle, lo que habría provocado que la ciclista perdiera el control del vehículo y cayera sobre el asfalto.

Personal del SEC llegó al lugar y realizó maniobras de RCP, pero finalmente se confirmó el fallecimiento de la mujer a causa de un paro cardiorrespiratorio.