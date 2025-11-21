Córdoba: mutiló a su amante de la manera más cruel con una tijera de jardinería y quedó en libertad

Brenda Barattini fue condenada en 2017 por tentativa de homicidio contra Sergio Fernández. Tenía que permanecer en prisión hasta 2030, pero salió en libertad condicional por una serie de cursos de capacitación que realizó en la cárcel.

Brenda Micaela Barattini atacó a su amante con una tijera de podar.

Brenda Barattini , la mujer condenada en 2017 a 13 años de prisión por intentar mutilar los genitales a su amante con una tijera de jardinería en Córdoba, quedó en libertad antes de terminar su condena. La mujer debía permanecer en la cárcel de Bouwer hasta 2030, pero salió en libertad condicional por una serie de cursos de capacitación que realizó presa.

Barattini atacó a su amante en 2017, Sergio Fernández , con una tijera de podar e intentó cortarle los genitales mientras mantenían relaciones sexuales. El hombre logró escapar del departamento, donde vivía Brenda, y fue asistido por los vecinos.

Al llegar el personal de asistencia, fue trasladado de inmediato al hospital, los médicos lograron salvarle la vida a pesar de que Fernández había perdido mucha sangre.

Después del juicio, Brenda fue encontrada culpable por tentativa de homicidio y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) la condenó a trece años de prisión. Sin embargo, el próximo 25 de noviembre de 2026 iba a salir en libertad condicional antes de cumplir su condena completa.

Aunque estaba prevista su salida para el año que viene, Brenda obtuvo su libertad el martes pasado. Según informó el medio La Voz, el juez de Ejecución Facundo Moyano Centeno otorgó este beneficio, pero deberá cumplir una serie de condiciones para poder mantenerlo.

Como por ejemplo, reportarse mensualmente a la Agencia de Supervisión de Comodoro Rivadavia, Chubut, realizar un tratamiento psicológico ambulatorio y fijar un domicilio. Además, Barattini mantiene una orden de contacto y acercamiento a la víctima.

Eso no es todo, la agresora también realizó cursos y capacitaciones dentro de la cárcel, desde que ingresó hace ocho años. Ingresó a la Universidad Nacional de Córdoba donde se anotó en dos carreras: Derecho y Licenciatura en Artes Modernas, de las cuales aprobó 10 y 8 materias, respectivamente.

Al mismo tiempo que realizó otras capacitaciones como: "Corretaje inmobiliario", "Gestión de subastas", "Derechos Humanos", "Derechos de Pensar en Libertad", entre otros.