Alexis Mac Allister marcó tendencia con un look monocromático y oversize El mediocampista del Liverpool y la Selección argentina eligió un outfit holgado, cómodo y de estilo urbano. La paleta de negros y grises fue protagonista. Por







Alexis Mac Allister sorprendió con un outfit muy cómodo.

Alexis Mac Allister llamó la atención con un look urbano, oversize y monocromático.

Usó un buzo gris oscuro de cuello redondo y corte holgado.

Lo combinó con pantalones negros, también oversize.

Completó el look con zapatillas deportivas blancas y una gorra gris. El amistoso frente a Angola fue el último compromiso de la Selección argentina en lo que queda de 2025, y la intimidad de la Scaloneta dejó varias postales. Una de ellas fue la de Alexis Mac Allister, quien llegó a la concentración en Alicante con un look monocromático y oversize que marcó tendencia.

El mediocampista del Liverpool usó una remera negra y, encima, un buzo de color gris oscuro con un tejido grueso y texturizado. El corte holgado y las mangas largas le aportaron un estilo relajado y urbano, mientras que el cuello redondo reforzó la esencia minimalista y atemporal.

Lo combinó con un pantalón negro, también oversize, con un estilo que recuerda a los modelos cargo o de trabajo, pero con un toque más moderno y elegante. Completó el outfit con unas zapatillas deportivas de color blanco y detalles en tonos neutros, y una gorra en un tono gris oscuro similar al del buzo.

Alexis Mac Allister look Instagram @alemacallister El recuerdo de Cami Mayán sobre su relación con Alexis Mac Allister Uno de los primeros escándalos que estalló en la Selección argentina después del Mundial de Qatar 2022 fue la separación de Alexis Mac Allister y Cami Mayán. Aunque ya pasaron casi tres años, la influencer se conmovió al recordar cómo fue la convivencia de ambos en Inglaterra.

Todo surgió a partir de un video suyo de esa época que le mostraron en su programa de streaming, Patria y Familia. En ese momento, recién estaba dando sus primeros pasos como creadora de contenido. "No había vuelto a ver nada de esto, lloré de flash, real era otra persona", confesó la joven.

"Me causa como que me quiero abrazar en ese momento. Es lo que les decía, todo lo que contenía y guardaba solo para mí. Y también el hecho de estar haciendo un vlog de mierda, pero ahí empecé a hacer algo para mí", señaló angustiada, y admitió: "Me da una pena bárbara cómo hablo". "Yo arranqué a hacer videos muy en mood hablando pidiendo permiso. Estaba sola en la casa, ¿por qué hablaba despacio? Para mí, cuando tenés esa energía no te va bien, porque no estás en el lugar que querés estar. Quería hacer algo para mí y elegí el momento correcto para hacerlo"”, reflexionó.