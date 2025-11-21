21 de noviembre de 2025 Inicio
Murió una porrista en un crucero y su hermanastro es el principal sospechoso: estaba "obsesionado" con ella

El cuerpo de la joven fue encontrado debajo de la cama que ocupaba dentro del camarote, a bordo del Carnival Horizon, mientras viajaba junto a su familia. El cuarto lo compartía con su medio hermano, de 16 años.

El cuerpo estaba envuelto en una manta y cubierto por salvavidas.

El cuerpo estaba envuelto en una manta y cubierto por salvavidas.

El FBI investiga al hermanastro de 16 años de Anna Kepner, una porrista que fue asesinada en su camarote, que compartía con dos de sus medios hermanos durante un viaje familiar a bordo del Carnival Horizon, como principal sospechoso de su muerte.

La joven porrista de 18 años falleció el pasado 8 de noviembre, su cuerpo fue encontrado debajo de la cama que ocupaba en el Carnival Horizon, cubierto por chalecos salvavidas y envuelto en una manta.

Oficina del Médico Forense todavía no hizo públicos los resultados de la autopsia ni reveló la forma en que murió la adolescente. Sin embargo, los detalles en las horas previas a su muerte brindaron cierta información sobre de quién se trata el principal sospechoso por el asesinato.

Según los testigos, mientras estaban cenando en familia, Anna se retiró antes a su cuarto porque no se sentía bien. El camarote lo compartía con dos de sus hermanastros, uno de 14 años y otro de 16 años. Ambos hermanos entraron y salieron en diferentes momentos del camarote.

Sin embargo, el pequeño de 14 años pudo ver a su Anna junto a su hermano, pero después abandonó la habitación para explorar el crucero. Al regresar ya no encontró a Anna y se dispuso a dormir en la cama marinera que compartía junto a su hermano.

La familia se dio cuenta de la ausencia de la joven, al día siguiente, cuando no acudió a desayunar. El cuerpo de Anna fue encontrado cerca del mediodía cuando unas sirvientas limpiaban la habitación.

Imagen de Anna Kepner de redes sociales.

Imagen de Anna Kepner de redes sociales.

Según NBC News el FBI está investigando al hijo de Shauntel Hudson, madrastra de Anna, derivado de la muerte repentina de Kepner. Además, detallaron que la madrastra fue informada "a través de conversaciones con investigadores del FBI y sus abogados, de que podría iniciarse un proceso penal contra uno de los hijos menores involucrados en esta acción".

Eso no es todo, sino que en varios medios el padre de un exnovio de Anna contó detalles sobre la relación entre su hermanastro y Anna. "Ella le tenía miedo, porque siempre llevaba un cuchillo", afirmó el hombre, y también brindó detalles sobre una extraña situación que vivió su hijo durante una videollamada.

"Él vio a su hermanastro entrar al cuarto donde estaba durmiendo Anna y se subió sobre la cama", señaló a pesar de que el novio intentó alertar a la familia, pero no le creyeron.

