29 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Escándalo en el boxeo: detuvieron a Gervonta Davis por violencia de género

El campeón mundial está acusado por un episodio ocurrido en 2025 en un club nocturno de Miami Gardens.

Por
Escándalo en el boxeo: detuvieron a Gervonta Davis por violencia de género

Escándalo en el boxeo: detuvieron a Gervonta Davis por violencia de género

La Policía de Miami detuvo al boxeador estadounidense campeón del mundo Gervonta Davis, en el marco de una investigación por un presunto hecho de violencia doméstica ocurrido en 2025. El arresto se concretó sin incidentes, luego de un operativo coordinado con el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.

Nicolás Barros Schelotto, uno de los nombres a seguir en 2026.
Te puede interesar:

Las 10 promesas del fútbol argentino a seguir en 2026

Según informaron las autoridades, Davis fue arrestado en el Design District de Miami y trasladado bajo custodia policial. El pugilista, de 31 años, es campeón de peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

El episodio denunciado habría ocurrido el 27 de octubre de 2025 en un club nocturno de Miami Gardens, donde trabajaba la mujer que realizó la denuncia. Por razones de seguridad, la policía no difundió la identidad de la presunta víctima ni el nombre del establecimiento.

De acuerdo con la denuncia, Davis habría ejercido violencia física contra la mujer durante un forcejeo y la habría trasladado por la fuerza hacia un estacionamiento. La víctima logró escapar y refugiarse junto a otras empleadas del lugar. El informe policial señala que presentaba moretones en uno de sus brazos.

Las autoridades indicaron que la mujer mantenía un vínculo previo con el boxeador desde 2022 y que la relación había finalizado semanas antes del hecho investigado. Al expediente se incorporaron como pruebas registros cámaras de seguridad..

Por este caso, la Justicia emitió una orden de detención contra Davis por cargos que incluyen agresión, privación ilegítima de la libertad e intento de secuestro. La investigación fue desarrollada en conjunto con el Grupo de Tareas de Fugitivos de los U.S. Marshals.

El boxeador tiene antecedentes judiciales por hechos de violencia doméstica en el sur de Florida. En los últimos años fue involucrado en distintas causas similares, algunas de las cuales avanzaron judicialmente y otras fueron desestimadas.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Jorgelina Cardoso defendió a Di María

El fuerte descargo de Jorgelina Cardoso tras los silbidos de los hinchas de Racing a Di María

El domingo 1 de febrero, Boca recibrá a Newells en La Bombonera. 

Tras la derrota de Boca, Úbeda confirmó cuándo podrían debutar Ascacibar y Romero

Sabalenka, en una nueva final.

En una polémica definición, Sabalenka se metió en la final del Australian Open: enfrentará a Rybakina

¿Ascacibar gritó el gol del Pincha?

La inesperada reacción de Santiago Ascacibar al gol de Estudiantes frente a Boca

Boca enfrentará a Newells por la tercera fecha del Torneo Apertura.

Cuándo vuelve a jugar Boca tras la derrota contra Estudiantes de La Plata

Desde la pelota parada, Estudiantes de La Plata le ganó 2-1 a Boca.
play

A Boca no le alcanzó y perdió 1-2 con Estudiantes de La Plata

Rating Cero

Mariana Verón se suma al equipo de C5N.

Desde este lunes, Mariana Verón se suma a la pantalla de C5N

Lo nuevo de Marvel.

Esta serie estreno de Marvel está presentada como "ideal para cinéfilos": cuál es y de qué se trata

La artista apuesta fuerte a la industria textil.

Sydney Sweeney lanzó su marca de lencería con una sesión de fotos viral

Una historia real marcada por la falsificación, el crimen organizado y un clima político atravesado por la violencia y el engaño.
play

Cuál es la inquietante película italiana que sorprende en Netflix, está basada en hechos reales y es de lo más visto

Flor Vigna y su nueva etapa personal y artística.

Otra persona: la impresionante transformación de Flor Vigna con la que sorprendió a todos

Yuyito González opinó sobre el show de Milei en Mar del Plata.
play

Yuyito González, picante tras el show de Milei y Fátima Florez: "Si le suma para su campaña..."

últimas noticias

Mariana Verón se suma al equipo de C5N.

Desde este lunes, Mariana Verón se suma a la pantalla de C5N

Hace 9 minutos
Lo nuevo de Marvel.

Esta serie estreno de Marvel está presentada como "ideal para cinéfilos": cuál es y de qué se trata

Hace 12 minutos
play

El papá de Pablo Grillo aseguró que su hijo "está camino al alta"

Hace 15 minutos
El ejercicio se puede practicar en casa o en la oficina y es muy fácil de hacer. 

El ejercicio sencillo para bajar el azúcar: lo podés hacer sentado

Hace 27 minutos
Turismo en la Costa Atlántica en el verano 2026. 

La escapada cerca de Buenos Aires a una playa pensada para el relax, la privacidad y el descanso absoluto

Hace 31 minutos