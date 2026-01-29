Escándalo en el boxeo: detuvieron a Gervonta Davis por violencia de género El campeón mundial está acusado por un episodio ocurrido en 2025 en un club nocturno de Miami Gardens. Por + Seguir en







La Policía de Miami detuvo al boxeador estadounidense campeón del mundo Gervonta Davis, en el marco de una investigación por un presunto hecho de violencia doméstica ocurrido en 2025. El arresto se concretó sin incidentes, luego de un operativo coordinado con el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.

Según informaron las autoridades, Davis fue arrestado en el Design District de Miami y trasladado bajo custodia policial. El pugilista, de 31 años, es campeón de peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

El episodio denunciado habría ocurrido el 27 de octubre de 2025 en un club nocturno de Miami Gardens, donde trabajaba la mujer que realizó la denuncia. Por razones de seguridad, la policía no difundió la identidad de la presunta víctima ni el nombre del establecimiento.

De acuerdo con la denuncia, Davis habría ejercido violencia física contra la mujer durante un forcejeo y la habría trasladado por la fuerza hacia un estacionamiento. La víctima logró escapar y refugiarse junto a otras empleadas del lugar. El informe policial señala que presentaba moretones en uno de sus brazos.

Las autoridades indicaron que la mujer mantenía un vínculo previo con el boxeador desde 2022 y que la relación había finalizado semanas antes del hecho investigado. Al expediente se incorporaron como pruebas registros cámaras de seguridad..

Por este caso, la Justicia emitió una orden de detención contra Davis por cargos que incluyen agresión, privación ilegítima de la libertad e intento de secuestro. La investigación fue desarrollada en conjunto con el Grupo de Tareas de Fugitivos de los U.S. Marshals. El boxeador tiene antecedentes judiciales por hechos de violencia doméstica en el sur de Florida. En los últimos años fue involucrado en distintas causas similares, algunas de las cuales avanzaron judicialmente y otras fueron desestimadas.