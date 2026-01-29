El último fin de semana de enero marca un antes y un después para estos signos

+ Seguir en

Con la Luna en Cáncer marcando un cierre emocional y la Luna llena en Leo iluminando logros y decisiones, el fin de mes trae revelaciones, resultados concretos y una sensación clara de misión cumplida para algunos perfiles astrales.

El último finde de enero marca un antes y un después para estos signos - con Luna en Cáncer el viernes 31 y Luna llena en Leo el domingo 1 de febrero, hay perfiles astrales que sí o sí sienten que algo se cumple este último tramo del primer mes del año.

Ese movimiento interno encuentra su punto de inflexión el domingo 1 de febrero, con el plenilunio leonino, que trae una energía completamente distinta: culminación, visibilidad y afirmación personal. Lo que se gestó en silencio ahora pide salir a la luz. Esta lunación marca logros, reconocimientos y decisiones que se hacen públicas, con un fuerte llamado a vivir desde la autenticidad y no desde la expectativa ajena.

Clave energética del finde: el signo del cangrejo propone sentir y cuidar, el del león pide mostrar y celebrar. Primero lo emocional, después el aplauso.

Protagonista total. La Luna llena en tu signo marca logros visibles, reconocimiento, finales felices y metas que se concretan. Algo que venías gestando sale a la luz.

El viernes te ordena emocionalmente y el domingo te recompensa. Se cumplen objetivos ligados a seguridad personal, vínculos y bienestar. Sensación de “valió la pena”.

Aries

La Luna llena en Leo te activa fuego puro: metas personales, proyectos creativos y decisiones valientes llegan a un punto de concreción. Fin de semana de victoria interna.

Sagitario

Cierre expansivo: viajes, estudios, decisiones importantes o proyectos que necesitaban confianza. Se concreta algo que te devuelve entusiasmo.

También se alinean (en menor medida)

Géminis

Resultados en temas de comunicación, acuerdos o decisiones pendientes. No es explosivo, pero sí claro.

Libra

Objetivos sociales o grupales avanzan. Reconocimiento sutil pero real.