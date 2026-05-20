20 de mayo de 2026 Inicio
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Manejaba borracho y volcó: le encontraron $17 millones en figuritas del Mundial

La mercadería fue ingresada de contrabando desde Chile. El conductor, de nacionalidad peruana, circulaba por la Ruta 7 con las luces apagadas y quiso evadir un control de Gendarmería en la provincia de Mendoza.

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El Ford Focus quedó volcado al costado de la Ruta 7.

El Ford Focus quedó volcado al costado de la Ruta 7.

Un conductor en estado de ebriedad protagonizó un accidente en la Ruta 7, en la provincia de Mendoza, tras evadir un control de Gendarmería. Allí se descubrió que el hombre, de nacionalidad peruana, transportaba un contrabando de álbumes y figuritas del Mundial 2026 valuado en casi $18 millones.

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El incidente comenzó durante la madrugada del martes en la zona de Punta de Vacas. Efectivos del Escuadrón 27 "Uspallata" detectaron un Ford Focus que transitaba desde la República de Chile con las luces apagadas a la altura del kilómetro 1.200.

Los agentes realizaron señales viales para que el automovilista detenga su marcha sobre la banquina, pero el hombre ignoró las indicaciones y embistió el dispositivo de seguridad de las fuerzas federales para darse a la fuga.

Ante esta actitud, los uniformados iniciaron un seguimiento controlado y emitieron una alerta a otras subunidades de la zona. A pocos kilómetros del control inicial, los oficiales hallaron el automóvil volcado con su ocupante atrapado en el interior.

contrabando figuritas mundial

El personal de Gendarmería brindó asistencia inmediata al sujeto, quien presentaba signos evidentes de intoxicación alcohólica. Durante la inspección del vehículo siniestrado, los efectivos descubrieron el cargamento ilegal valuado exactamente en $17.666.843.

La Fiscalía Federal de Mendoza tomó intervención en el caso y ordenó verificar el domicilio y los antecedentes del implicado, además de emitir una alerta migratoria. La mercadería quedó a disposición de la Aduana, el vehículo fue incautado y el conductor terminó alojado en la Comisaría N°23.

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