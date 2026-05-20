Muerte del adolescente en Chascomús: apareció el video del choque con el auto, previo a la agresión del vecino

Kevin Martínez circulaba en una moto junto a un amigo y fue impactado por un Ford Ka que era conducido por una joven de 25 años. La autopsia reveló que la víctima sufrió una “fractura múltiple de cráneo”.

Kevin Martínez fue agredido brutalmente por un comerciante cuando estaba en el suelo tras el choque

En medio de la investigación por la muerte del adolescente en Chascomús , trascendieron las imágenes de cómo fue el choque de Kevin Martínez mientras iba en una moto junto con un amigo y un auto.

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La filmación de apenas 15 segundos fue captada por una cámara de seguridad y muestra el momento exacto del impacto: el Ford Ka , que conducía una joven de 25 años, al llegar a la intersección de las calles Jacarandá y Julián Quintana, impacta con la Honda XR 150, que circulaba por encima de los límites de velocidad.

En la secuencia se puede ver cómo la motocicleta en la que circulaba la víctima de 15 años junto a S.M., otro menor de 17, quien era el que manejaba el vehículo, impacta con el auto y ambos jóvenes salen disparados por el aire, provocando los golpes contra el pavimento que, según los estudios médicos, causaron las heridas que le provocaron la muerte a Martínez.

El impactante video del choque en el que murió el adolescente de 15 años en Chascomús Salió a la luz un video clave que muestra el momento exacto del choque en el que Kevin Martínez sufrió el accidente en Chascomús. pic.twitter.com/k8vzqwdTtn

De acuerdo a la autopsia, el cuerpo del chico tenía una lesión de mayor magnitud con fracturas craneales: “ Presenta politraumatismos de importancia que afectan fundamentalmente el tórax, produciendo un importante sangrado a ese nivel. Sin embargo, la lesión más grave es la fractura múltiple de los huesos del cráneo, que determinan una lesión que, debido a su magnitud, resulta idónea para producir la muerte”.

En tal sentido, los especialistas marcaron que los daños “compatibles con el choque con o contra una superficie animada de velocidad y masa que bien pudo haberse provocado por el mencionado choque, siendo la intensidad del impacto importante para producir las fracturas craneales descriptas que tienen indudablemente origen en ese traumatismo”.

El extenso prontuario del agresor a Kevin Martínez

Luego que se conocieran las imágenes de cuando Leonardo Marcelino agrede a Kevin Martínez en el suelo mientras gritaba por el dolor del impacto, se conocieron los antecedentes delictivos que pesaban en el agresor.

El comerciante de 50 años fue condenado hace un mes por el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores por el delito de abuso sexual con acceso carnal de un hecho cometido en 2023. Sin embargo, Marcelino “no estaba preso porque la defensa recurrió la sentencia”.

leonardo marcelino

Además, tiene una causa en su contra que datan de hace más de 15 años: en 2009 tiene un proceso abierto por el delito de daño y lesiones leves, tramitado ante la UFI N°1 de Dolores. Días después, fue acusado por un episodio de violencia familiar.

En junio de 2010 se registra un tercer legajo abierto en la fiscalía de Dolores y el Juzgado de Ejecución Penal luego de que Marcelino sea denunciado otra vez por daño y lesiones leves. En abril de 2024 fue acusado nuevamente por el mismo delito.