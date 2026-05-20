Comodoro Rivadavia: mataron a una pasajera y lastimaron a un chofer de aplicación Marina Calfuquir fue asesinada en el vehículo, mientras que el conductor recibió un disparo en el abdomen y permanece internado con “riesgo de vida”. Por Agregar C5N en









Investigan el caso en Comodoro Rivadavia. Redes sociales

La Policía de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, investiga un hecho de violencia extrema que dejó a un chofer de aplicación con heridas de gravedad luego de un balazo en el abdomen, y a una pasajera asesinada de varios disparos.

El episodio se conoció durante la medianoche y todo ocurrió cuando circulaban en la Volkswagen Track gris. Luis Damián Uribe, chofer de 30 años, llegó a la Comisaría Séptima como pudo en busca de ayuda con Marina Soledad Calfuquir, de 33, muerta en el asiento de atrás.

Marina recibió varios impactos de bala y presentó graves heridas en la cabeza que le costaron la vida, mientras que, el conductor recibió un disparo en el abdomen y fue trasladado de urgencia al Hospital Regional, donde debió ser sometido a una intervención quirúrgica. El estado de salud del conductor fue calificado como “riesgo vital” y se mantiene en estado crítico.

En la zona trabajó el ministro de Seguridad Héctor Iturrioz, agentes de la Brigada de Investigaciones, efectivos de la Seccional Séptima, peritos de Criminalística y autoridades de la Unidad Regional.

Los equipos policiales investigan el hecho para determinar los motivos de la balacera. Según el testimonio, el ataque se produjo mientras prestaba servicio como chofer de aplicación y presentaba múltiples impactos de bala en la ventanilla derecha.