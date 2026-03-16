16 de marzo de 2026 Inicio
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Quién era Cristian Pereyra, el docente de La Matanza que era chofer de aplicación y fue asesinado durante un viaje

Tenía 39 años, trabajaba en tres escuelas técnicas y también hacía viajes en auto para complementar sus ingresos. Vivía en Virrey del Pino con su pareja y su hija de 3 años. Fue asesinado de un disparo por un pasajero que resultó ser un policía bonaerense.

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Quién era Cristian Pereyra

Quién era Cristian Pereyra, el docente de La Matanza que manejaba para una app y fue asesinado durante un viaje

Cristian Eduardo Pereyra tenía 39 años, era docente técnico en escuelas públicas de La Matanza y padre de una niña de 3 años. Para sostener a su familia, además de su trabajo en el sistema educativo, manejaba para aplicaciones de viajes en sus ratos libres. El sábado por la noche, mientras realizaba uno de esos traslados, fue asesinado de un disparo en la autopista Presidente Perón.

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Pereyra trabajaba daba clases en tres instituciones educativas: la Escuela Técnica N°2 de Ciudad Evita, la EEST N°8 “Jorge Newbery” de Villa Luzuriaga y la Técnica N°10 de Villa Madero. Sus compañeros y alumnos lo describían como "un profesor comprometido con su trabajo y cercano con la comunidad educativa".

Tras conocerse el crimen, desde la Técnica N°8 expresaron su pesar en redes sociales y anunciaron una jornada de duelo. “Acompañamos con profundo dolor a su familia, seres queridos y amistades, especialmente a su pequeña hija”, señalaron en el mensaje institucional.

Fuera del aula, Cristian tenía otra pasión: los autos. Además de conducir para plataformas de transporte, también era mecánico y tenía su propio taller. Solía participar en encuentros y eventos de picadas en el picódromo de La Matanza, un espacio donde compartía tiempo con amigos y conocidos.

Su familia contó que marzo era un mes particularmente difícil desde el punto de vista económico. Como docente provisional, debía buscar nuevas horas de clase para completar su salario, algo que recién impacta en el cobro del mes siguiente. Por eso, en los últimos días había decidido hacer más viajes de lo habitual para cubrir gastos como el alquiler.

En ese contexto tomó un viaje el sábado por la noche en Mariano Acosta. Según la investigación, el pasajero que subió a su auto era un efectivo de la Policía bonaerense que prestaba servicio en la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) de La Matanza.

De acuerdo con la causa que investiga el fiscal Carlos Arribas, titular de la UFI de Homicidios del departamento judicial, el hombre le disparó con su arma reglamentaria en plena autopista. Pereyra quedó gravemente herido y murió en el lugar.

El sospechoso, identificado como Matías Alejandro Visgarra Riveros, de 23 años, se habría llevado el auto de la víctima, un Chevrolet Corsa gris, y lo abandonó en Ciudad Evita, cerca de las vías del tren Belgrano Sur, antes de regresar a su lugar de trabajo.

La noticia golpeó con fuerza a su familia y a su entorno. Sus hermanas lo describieron como un padre dedicado y un hombre muy unido a los suyos. Vivía en Virrey del Pino junto a su pareja y su hija pequeña, con quienes compartía la mayor parte de su tiempo libre.

“Era un gran papá y siempre estaba con nosotros. Somos una familia muy unida”, contaron entre lágrimas. Mientras avanza la investigación judicial, el recuerdo de Cristian Pereyra quedó marcado entre alumnos, colegas y vecinos que hoy lo despiden con dolor.

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