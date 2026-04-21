Quién era Mauro Molina, el policía asesinado durante un robo a una pollería El oficial de la Policía Bonaerense fue abatido de varios disparos en el pecho sobre la Ruta 3, en Isidro Casanova. Estaba casado y era padre de dos hijos. Había regresado este año a la fuerza, luego de haber sido suspendido por participar de una protesta salarial. Por + Seguir en







Mauro Fabián Molina tenía 42 años y custodiaba la recaudación de una pollería cuando fue asesinado.

Mauro Molina, el oficial de la Policía Bonaerense que fue asesinado a balazos en la localidad bonaerense de Isidro Casanova en el marco de un robo a una pollería, tenía 42 años, estaba casado y era padre de dos hijos. Además, integraba la Dirección de Delitos Complejos de la Policía en Lanús, y trabajaba de manera privada como custodio para una empresa proveedora de productos de granja. Había regresado este año a la fuerza, luego de haber sido suspendido por participar de una protesta salarial.

Molina fue asesinado por delincuentes que escaparon y aún permanecen prófugos. Estaba en el lugar del crimen tras custodiar la recaudación de una pollería ubicada en Ruta 3 y Settino, en Isidro Casanova. Cerca de las 11:40, el oficial llegó al comercio para retirar el dinero y, según muestran las cámaras de seguridad, la propietaria trasladó la recaudación hasta el vehículo blindado mientras él aguardaba sentado al volante.

Fue en ese momento cuando dos delincuentes lo bajaron a la fuerza y le gatillaron en el pecho. "Los ladrones le cerraron el paso y hubo un enfrentamiento. Lo fusilaron cuando está en el piso. Luego le robaron y se llevaron sus pertenencias. Le sacaron todo lo que tenía", confirmó el periodista Leo García en De Una, por C5N.

Embed - ASESINARON a balazos a un POLICÍA que custodiaba una POLLERÍA En las imágenes de las cámaras de seguridad de un local vecino se observa el momento en el que al menos dos delincuentes bajaron de una camioneta Volkswagen Amarok y se acercaron rápidamente al vehículo de recaudación: intentaron robarlo, forcejearon con la víctima y le dispararon, por lo que Molina quedó tendido en el suelo.

No obstante, los ladrones no pudieron robar el vehículo y huyeron en la misma camioneta en la que llegaron. Por su parte, la víctima fue hallada por policías que realizaban una recorrida por el lugar y fue trasladada al Hospital Paroissien, donde falleció pese a que le realizaron maniobras de reanimación.