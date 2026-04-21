21 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

Quién era Mauro Molina, el policía asesinado durante un robo a una pollería

El oficial de la Policía Bonaerense fue abatido de varios disparos en el pecho sobre la Ruta 3, en Isidro Casanova. Estaba casado y era padre de dos hijos. Había regresado este año a la fuerza, luego de haber sido suspendido por participar de una protesta salarial.

Por
Mauro Fabián Molina tenía 42 años y custodiaba la recaudación de una pollería cuando fue asesinado. 

Mauro Fabián Molina tenía 42 años y custodiaba la recaudación de una pollería cuando fue asesinado. 

Mauro Molina, el oficial de la Policía Bonaerense que fue asesinado a balazos en la localidad bonaerense de Isidro Casanova en el marco de un robo a una pollería, tenía 42 años, estaba casado y era padre de dos hijos. Además, integraba la Dirección de Delitos Complejos de la Policía en Lanús, y trabajaba de manera privada como custodio para una empresa proveedora de productos de granja. Había regresado este año a la fuerza, luego de haber sido suspendido por participar de una protesta salarial.

Las amenazas de un posible tiroteo en las escuelas comenzaron el martes de la semana pasada en Mendoza.
Te puede interesar:

Escuelas en alerta: detuvieron a la madre de un chico que llevó la réplica de una pistola al colegio

Molina fue asesinado por delincuentes que escaparon y aún permanecen prófugos. Estaba en el lugar del crimen tras custodiar la recaudación de una pollería ubicada en Ruta 3 y Settino, en Isidro Casanova. Cerca de las 11:40, el oficial llegó al comercio para retirar el dinero y, según muestran las cámaras de seguridad, la propietaria trasladó la recaudación hasta el vehículo blindado mientras él aguardaba sentado al volante.

Fue en ese momento cuando dos delincuentes lo bajaron a la fuerza y le gatillaron en el pecho. "Los ladrones le cerraron el paso y hubo un enfrentamiento. Lo fusilaron cuando está en el piso. Luego le robaron y se llevaron sus pertenencias. Le sacaron todo lo que tenía", confirmó el periodista Leo García en De Una, por C5N.

Embed - ASESINARON a balazos a un POLICÍA que custodiaba una POLLERÍA

En las imágenes de las cámaras de seguridad de un local vecino se observa el momento en el que al menos dos delincuentes bajaron de una camioneta Volkswagen Amarok y se acercaron rápidamente al vehículo de recaudación: intentaron robarlo, forcejearon con la víctima y le dispararon, por lo que Molina quedó tendido en el suelo.

No obstante, los ladrones no pudieron robar el vehículo y huyeron en la misma camioneta en la que llegaron. Por su parte, la víctima fue hallada por policías que realizaban una recorrida por el lugar y fue trasladada al Hospital Paroissien, donde falleció pese a que le realizaron maniobras de reanimación.

"Un super papá"

Mauro Fabián Molina residía en Lomas de Zamora y tenía tres hijos menores de edad, a quienes llamaba "los amores de su vida", según se pudo ver en sus redes sociales, donde compartía fotos con el uniforme. Sus colegas destacaron que "siempre hacía lo correcto".

La víctima se había recibido de policía en 2015 y siempre mostró vocación de servicio, según relataron desde su entorno. Tras haber sido desafectado por participar en una protesta salarial, este año volvió a la fuerza y estaba feliz con su regreso.

Sus compañeros lo recuerdan como un hombre alegre, comprometido y dedicado a sus tres hijos, a quienes acompañaba en todo momento. Molina era un "súper papá" que trabajaba y se exponía por darles lo mejor a sus hijos, aseguraron sus allegados.

Evelyn Pintos, una compañera de trabajo del policía, señaló ante los medios que Molina habría sido entregado, ya que no solía resistirse a los robos, y cree que los atacantes tenían información previa. Mientras tanto, los investigadores continúan la búsqueda de los delincuentes prófugos y analizan la hipótesis de que se trató de "una batida".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Asesinaron a un policía que custodiaba una pollería y le robaron la recaudación

El debate del segundo juicio de la muerte de Maradona se reanudará este martes 21 desde las 10 

Juicio por la muerte de Maradona: tras la declaración de Gianinna, dispusieron un cuarto intermedio

Uno de los delincuentes detenido por la Policía.

Terror en Saavedra: dos delincuentes asaltaron una casa, dispararon a la Policía y fueron detenidos

Martina Scalko es la joven desaparecida.

Misterio en Córdoba: buscan a una joven que desapareció de una comunidad terapéutica

Zona Arqueológica de Teotihuacán, en México.

Tiroteo en México: murieron dos personas y cuatro resultaron heridas en las pirámides de Teotihuacán

Gisele Alejandra Ruocco tenía seis hijos y vivía con su pareja. 

Horror en Claypole: quién era la mujer encontrada por su hijo, enterrada en el patio de su casa

Rating Cero

Eminem publicó una imagen en sus redes tras 18 años de sobriedad. 
play

La lucha de Eminem contra las adicciones: celebró 18 años de sobriedad con una imagen conmovedora

Laura Pausini se plantó frente al píblico VIP.

Laura Pausini interrumpió un concierto para cuestionar al público VIP: "Pagan mucho pero no saben las canciones"

El legado de Prince renace con un tema inédito de Céline Dion.

A 10 años de su muerte: lanzaron un tema inédito que escribió Prince para Céline Dion

Yanina Latorre sufrió una baja de presión y alarmó a sus seguidores. 

"No me siento bien, tengo algo raro": Yanina Latorre generó preocupación entre sus seguidores

La participante chilena quedó expuesta ante la casa y el público de Telefe.

Tensión extrema en Gran Hermano: el Big le abrió la puerta a Pincoya para que abandone la casa

Moro llegó a la vida de la pareja en 2010 y fue testigo de toda una vida de amor.
play

El duro momento de Paula Chaves y Pedro Alfonso: "Fuiste el principio de esta familia"

últimas noticias

La dupla arbitral, en el ojo de la tormenta por un penal no cobrado a favor de River.

Tras la polémica en el Superclásico, Herrera y Paletta fueron designados para la fecha 16 del Torneo Apertura

Hace 10 minutos
Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, miércoles 22 de abril

Hace 18 minutos
José Mastellone.

Falleció José Mastellone, último heredero directo de La Serenísima, días después de vender la empresa

Hace 30 minutos
El organismo detalló cómo será el calendario de pagos este miércoles.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este miércoles 22 de abril

Hace 30 minutos
play
Eminem publicó una imagen en sus redes tras 18 años de sobriedad. 

La lucha de Eminem contra las adicciones: celebró 18 años de sobriedad con una imagen conmovedora

Hace 33 minutos