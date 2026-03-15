Tiroteo y pánico en medio de un partido de fútbol amateur en La Matanza Un grupo de jóvenes estaba disputando un encuentro en una canchita de barrio de Rafael Castillo cuando comenzaron a escucharse fuertes disparos. Tuvieron que salir corriendo para buscar refugio. No hubo heridos. Por + Seguir en







Ninguno de los presentes resultó herido.

Un violento tiroteo ocurrido en las inmediaciones de una canchita de barrio ubicada en Villa Scasso, en Rafael Castillo, obligó a interrumpir el partido que estaba jugando un grupo de jóvenes. El episodio tuvo lugar en un complejo deportivo de la calle Spilimbergo, en el distrito de La Matanza.

Los disparos comenzaron a escucharse de forma lejana, pero el incremento de la frecuencia y la cercanía de los balazos desataron el miedo entre las personas presentes. Ante el peligro inminente, los asistentes gritaron órdenes para que todos, futbolistas y espectadores, se arrojaran al suelo de inmediato.

Las imágenes de seguridad registraron el momento en que un Renault Fluence circuló en reversa para alejarse de la zona de conflicto. En la secuencia se observa a un hombre que se sujetó a la puerta trasera del vehículo con el fin de proteger su integridad física.

Embed TIROS Y CORRIDAS MIENTRAS SE JUGABA UN PICADO

- Fue en Rafael Castillo.

- Los disparos fueron afuera de la canchita.

- No se reportaron heridos pic.twitter.com/BaauSYZGB5 — Vía Szeta (@mauroszeta) March 14, 2026 La Policía de la Provincia de Buenos Aires analiza el material audiovisual que aportaron los testigos y las cámaras del predio. Estos registros son piezas clave para la identificación de los responsables y la reconstrucción de la dinámica del ataque.

Los investigadores mantienen bajo reserva el origen de la disputa, que aún es objeto de pericias técnicas. Hasta el momento, las autoridades no reportaron heridos de gravedad ni personas detenidas en relación con este hecho de violencia urbana.